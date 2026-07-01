Leitindex legt leicht zu – Rheinmetall führt Dax an

Der Dax hat am Mittwoch zum Juli-Auftakt über der 25.000-Punkte-Marke geschlossen. Der Start in die zweite Jahreshälfte verlief zwar über weite Strecken durchwachsen, doch am Ende konnte sich der Leitindex über der Tausendermarke verabschieden. Er legte 0,2 Prozent auf 25.040 Punkte zu. Für den MDax ging es sogar noch deutlicher um 0,8 Prozent auf 32.057 Zähler nach oben.

Gut kam an, dass in der katarischen Hauptstadt Doha laut Medienberichten indirekte Gespräche zwischen Vertretern der USA und des Iran begonnen haben. Vor der Mitte Juli wieder anlaufenden Saison der Unternehmensberichte muss sich der Dax nun nachhaltig über den 25.000 Punkten beweisen, denn einen Schlusskurs darüber gab es seit Mitte Juni nur einmal. Seit Tagen bewegt er sich in einer Spanne von 24.550 bis 25.200 Punkten ohne klaren Trend.

"Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Keine klaren Impulse lieferten auch durchwachsene US-Wirtschaftsdaten und die Nachricht, dass sich die Inflation in der Eurozone im Juni stärker als erwartet abgeschwächt hat.

Rheinmetall nach Kursrutsch wieder gefragt

Die Aktien von Rheinmetall lagen an der Spitze des Dax mit einem Kursplus von gut 6,3 Prozent. In der vergangenen Woche waren die Aktien des Rüstungskonzerns auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gefallen.

Belastet worden war die Aktie zuletzt unter anderem durch das milliardenschwere Fregattenprojekt F126. Das deutsche Verteidigungsministerium hatte in der Vorwoche das Vorhaben beendet. Zur Rettung des Projekts hatte sich Rheinmetall ins Spiel gebracht. Experten sahen folglich einen Rückschlag für die Rheinmetall-Ambitionen im Marine-Geschäft, aber "keinen Schiffbruch" für den Konzern, wie Holger Schmidt von der DZ Bank betont hatte.

Die jüngste Schwächephase dauert allerdings schon länger an. Das Rekordhoch von 2.008 Euro stammt aus dem Herbst 2025. Nach einem Erholungsversuch Mitte Januar dieses Jahres befinden sich die Papiere in einem anhaltenden Abwärtstrend. Ausschlaggebend ist die Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände sowie das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten.

Nike-Ausblick belastet Adidas und Puma

Adidas stieg um 0,89 Prozent und Puma um 1,58 Prozent. Sie litten unter vorsichtigen Aussagen des US-Kontrahenten Nike zur künftigen Umsatzentwicklung.

Auslöser waren die Quartalszahlen von Nike. Der Sportwarenkonzern übertraf trotz eines erneuten Umsatzrückgangs im chinesischen Markt überwiegend die Erwartungen.

Dennoch wies der Adidas-Rivale ungeachtet eines Schubs durch die Fußball-WM auf eine insgesamt trübe Branchenstimmung hin, und Analysten zeigten sich von den Zielen für das laufende Quartal enttäuscht.

Dass die Aktie trotzdem um 4,3 Prozent stieg und damit zweitstärkster Wert im Dow war, dürfte der vorangegangenen Kursschwäche geschuldet sein. Erst vor wenigen Tagen war das Papier mit 40 Dollar auf den tiefsten Stand seit zwölf Jahren gesackt.

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(mit Material von dpa-AFX)