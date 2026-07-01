Meere so warm wie noch nie um diese Jahreszeit
dpa-AFX · Uhr
BONN (dpa-AFX) - Zum Sommerbeginn sind die Weltmeere an der Oberfläche noch nie so warm gewesen wie in diesem Jahr. Am Stichtag 21. Juni lagen zwei verschiedene Messungen des EU-Klimaprogramms Copernicus mit 20,86 sowie 21,0 Grad über den bisherigen Höchstwerten für dieses Datum aus den Jahren 2023 und 2024./swe/DP/zb
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