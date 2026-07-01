Merz und Pistorius: Müssen bei Rüstung enger mit USA kooperieren

Berlin, 01. ⁠Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius haben die Notwendigkeit einer engeren deutsch-amerikanischen Rüstungsproduktion betont. "Es gibt eben Systeme, die haben wir noch nicht, die brauchen wir in den ‌nächsten fünf bis zehn Jahren", sagte Pistorius am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium. "Gleichzeitig wissen wir, dass die ⁠Produktionskapazitäten ⁠der Amerikaner auch beschränkt sind." Deshalb sei dringend eine Ausweitung der Produktion an anderer Stelle gefordert. Und deshalb sei die Bundesregierung daran interessiert, dass bestimmte Systeme oder Teile von Systemen eben auch in Deutschland gebaut würden. ‌Pistorius nannte als Beispiel zudem die bereits ‌bestehende Kooperation für das Kampfflugzeug F-35. "Es geht darum, mehr Unabhängigkeit zu gewährleisten, ohne gleichzeitig auf die enge Kooperation mit ⁠den Amerikanern zu setzen."

Auch Merz betonte, dies schließe das Streben ‌der Europäer nach größerer technologischer ⁠Unabhängigkeit auch im Rüstungsbereich nicht aus. "Es gibt eine intensive rüstungstechnologische Zusammenarbeit und die liegt in unserem gegenwärtigen Interesse", sagte der Kanzler. "Natürlich wollen wir uns auch ‌weiter unabhängig machen, aber ⁠wir wollen diese Kooperation mit ⁠den Amerikanern immer da suchen, wo sie in unserem eigenen Interesse liegt." Umgekehrt suchten die Amerikaner auch die Zusammenarbeit mit deutschen Firmen.

Auf dem G7-Gipfel war vereinbart worden, dass die USA mehr Lizenzproduktionen in Partnerstaaten erlauben. Die "Financial Times" hatte zudem berichtet, dass es intensive Gespräche zwischen beiden Regierungen gebe.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)