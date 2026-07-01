Mit dem 1. Juli 2026 tritt die neue EU-Kryptoregulierung MiCA vollständig in Kraft. Krypto-Dienstleister benötigen dann grundsätzlich eine entsprechende Zulassung, um ihre Leistungen innerhalb der Europäischen Union anbieten zu können. Für viele Anleger ist das ein guter Zeitpunkt, die genutzte Handelsplattform zu überprüfen und sich gegebenenfalls nach regulierten Alternativen umzusehen.

Eine dieser Alternativen ist Bitvavo*. Die niederländische Kryptobörse zählt zu den größten Handelsplätzen Europas und hat aktuell eine Übertragsaktion gestartet. Wer Kryptowährungen von einer anderen Börse oder aus einer eigenen Wallet überträgt, kann sich – abhängig von der Handelsaktivität – eine jährliche Bonusverzinsung von bis zu 10 % APY sichern.

So funktioniert die Bitvavo-Übertragsaktion

Die Aktion richtet sich an Nutzer, die Kryptowährungen von einer anderen Kryptobörse oder einer eigenen Wallet zu Bitvavo* übertragen. Voraussetzung ist, dass du dich zunächst über den Campaign Hub für die Aktion anmeldest und anschließend die Auto-Earn-Funktion aktivierst. Erst danach solltest du deine Kryptowährungen auf dein Bitvavo-Konto übertragen. Fiat-Einzahlungen und Stablecoins sind von der Aktion ausgenommen.

Als Belohnung erhalten Teilnehmer eine zusätzliche jährliche Verzinsung (APY) auf die neu eingezahlten Krypto-Assets. APY steht für „Annual Percentage Yield“ und beschreibt die jährliche Rendite auf das qualifizierte Guthaben.

Bereits für den reinen Übertrag der Kryptowährungen gewährt Bitvavo* 4 % APY. Wer mit den übertragenen Kryptowährungen zusätzlich handelt, kann den Bonus weiter erhöhen:

4 % APY: Übertragung der Kryptowährungen ohne Handelsumsatz

5 % APY: Handelsvolumen in Höhe des Fünffachen des übertragenen Betrags

6 % APY: Handelsvolumen in Höhe des Zehnfachen des übertragenen Betrags

10 % APY: Handelsvolumen in Höhe des Zwanzigfachen oder mehr

Die Bonusaktion läuft bis zum 30. September 2026. Der maximale Bonus beträgt bis zu 25.000 € pro Nutzer. Alle Informationen zur Aktion, einen Bonus-Rechner sowie die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du direkt bei Bitvavo.

Warum die Aktion gerade jetzt interessant sein kann

Mit dem Inkrafttreten der MiCA-Regulierung verändert sich der europäische Kryptomarkt spürbar. Ab dem 1. Juli dürfen Krypto-Dienstleister ihre Leistungen innerhalb der EU grundsätzlich nur noch mit einer entsprechenden MiCA-Lizenz anbieten. Viele bislang aktive Anbieter müssen ihren Geschäftsbetrieb einstellen oder ihr Angebot anpassen.

Zu den prominentesten Beispielen zählt Binance. Die weltweit größte Kryptobörse konnte die erforderliche MiCA-Lizenz bis zum Stichtag nicht erhalten und hat deshalb angekündigt, ihre Dienste für Kunden in der Europäischen Union vorerst einzustellen, während das Unternehmen einen neuen Zulassungsweg verfolgt.

Für Anleger, die ihre Kryptowährungen ohnehin zu einem regulierten Anbieter übertragen möchten, kann die aktuelle Bitvavo-Aktion* deshalb besonders interessant sein. Bitvavo verfügt bereits über eine MiCA-Lizenz und zählt zu den größten Kryptobörsen Europas. Zudem überzeugt der Anbieter mit einer breiten Auswahl an Kryptowährungen sowie vergleichsweise niedrigen Handelsgebühren.

Fazit

Mit dem vollständigen Inkrafttreten der MiCA-Regulierung beginnt für den europäischen Kryptomarkt eine neue Phase. Für viele Anleger kann dies ein sinnvoller Anlass sein, die eigene Handelsplattform zu überprüfen und gegebenenfalls zu einem regulierten Anbieter zu wechseln.

Wer ohnehin einen Übertrag seiner Kryptowährungen plant, findet bei Bitvavo* derzeit eine attraktive Zusatzaktion. Je nach Handelsaktivität sind auf neu übertragene Krypto-Assets bis zu 10 % APY möglich. Damit lässt sich ein möglicher Plattformwechsel mit einer zusätzlichen Bonusverzinsung verbinden. Weitere Informationen, einen Bonus-Rechner sowie die vollständigen Aktionsbedingungen findest du direkt bei Bitvavo*.