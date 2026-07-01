Was bewegt die Aktie?

Innerhalb von zwei Tagen fiel Rheinmetall von 1.200 auf 900 Euro. Auslöser war der Stopp des Fregattenprogramms F126 der Bundesregierung, dessen Auftrag nun voraussichtlich an TKMS geht. In dieses ohnehin schwache Sentiment hinein kaufte Armin Papperger über seine ATP Holding rund 3.200 Aktien zu 954 Euro und steckte damit etwa drei Millionen Euro in das Unternehmen.

Da Papperger alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der ATP Holding ist, gilt der Zukauf als Directors-Dealing-Geschäft des Vorstandschefs. Die Aktie sprang direkt danach an. Gleichzeitig sind Rüstungswerte insgesamt gefragt: Auch Hensoldt und TKMS legen zu, während eine Reisewarnung für Russland den Blick auf den Russland-Ukraine-Konflikt schärft.

Charttechnik

Der dynamische Rutsch führte bis in die Region um 1.000 Euro, wo Rheinmetall nun knapp darüber notiert. Schon beim vorigen Einbruch in diese Zone kaufte Papperger über die ATP Holding zu, diesmal wiederholte sich das Muster am Tag des schärfsten Abverkaufs. Die anschließende Gegenbewegung zeigt, dass Käufer auf diesem Niveau bereitstehen.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 24, durch das heutige Plus etwas darüber, und damit auf dem Niveau von Anfang 2024. Entscheidend ist das Price/Earnings-to-Growth von 0,6: Bezogen auf die erwarteten Wachstumsraten von 130, 50 und 40 Prozent ist die Aktie klar günstig. Auf Sicht der nächsten Jahre bietet die Region um 1.000 Euro eine attraktive Einstiegsgelegenheit.