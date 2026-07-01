Nagel: Folgen von Ölpreisschock im Preisgefüge halten sich in Grenzen

Berlin, 01. ⁠Jul (Reuters) - Der Ölpreisschock hat aus Sicht von Bundesbankchef Joachim Nagel in Deutschland bislang noch keine tiefgreifenden Folgewirkungen im Preisgefüge ausgelöst. Auf die Frage, ob in Deutschland schon andere ‌Preise und Löhne als Reaktion auf die hohen Energiepreise gestiegen seien, sagte Nagel der "FAZ" in einem am Mittwoch ⁠veröffentlichten ⁠Interview: "Zweitrundeneffekte als Folge der gestiegenen Energiepreise sind in Deutschland in der Breite bislang kaum zu beobachten gewesen." Je länger die Inflation aber über dem EZB-Ziel von zwei Prozent bleibe, desto mehr wachse jedoch die Wahrscheinlichkeit ‌dafür.

Mit der Hoffnung auf Frieden im ‌Nahen Osten sind die Ölpreise auf das Niveau vor dem Iran-Krieg gefallen - von in der Spitze rund 120 Dollar ⁠je Barrel Brent-Öl auf zuletzt rund 73 Dollar: "Ich teile die ‌Überraschung vieler Ökonomen über Ausmaß ⁠und Tempo des Preisrückgangs", sagte Nagel. Selbst in den mildesten Szenarien der EZB sei das nicht vorgesehen gewesen. Trotzdem meint er: "Wir sollten unser Inflationsbild ‌deswegen nicht komplett umwerfen." ⁠Nagel hatte jüngst betont, dass ⁠er sich mit Blick auf die anstehenden Zinsentscheide der EZB alle Optionen offenhält. Die EZB hatte die Zinsen am 11. Juni auf 2,25 von 2,0 Prozent angehoben, um die Auswirkungen des durch den Iran-Krieg ausgelösten Ölpreisanstiegs einzudämmen. Nun debattieren die Währungshüter über die Notwendigkeit eines Folgeschritts.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)