Nasdaq-100 Index® - Spannungsfeld zwischen Top und Flagge

Die Wertentwicklung des Nasdaq-100® im bisherigen Jahresverlauf beträgt knapp 20 %. Das ist beachtlich und wird noch ein wenig beachtlicher, wenn Anlegerinnen und Anleger berücksichtigen, dass die US-Technologietitel im 1. Quartal „unter Wasser“ notierten. Die Performance stammt also einzig aus dem starken 2. Quartal. Dennoch pendelt der Nasdaq-100® seit Wochen nur noch seitwärts. Unter dem Strich vollzieht das Aktienbarometer damit eine Gratwanderung zwischen einem drohenden Kurzfristtop und einer (aufwärts-)trendbestätigenden Korrekturflagge (siehe Chart). Gen Süden markiert die 50-Tage-Linie (akt. bei 29.022 Punkten) den Auftakt zu einer entscheidenden Haltezone, die sich über das untere Bollinger Band bis zum Korrekturtief von Anfang Juni bei 28.197 Punkten erstreckt. Bei einem Abgleiten unter das zuletzt genannte Level mutiert das aktuelle Luftholen zu einer Topformation mit einem Abschlagspotenzial von 2.500 Punkten. Es existiert aktuell aber auch ein „bullisher“ Ausweg aus der laufenden Konsolidierung. Hierfür müsste der Korrekturtrend der letzten Wochen (akt. bei 30.342 Punkten) ad acta gelegt werden. Dadurch entstünde endgültig eine Korrekturflagge, welche auf neue Rekordstände oberhalb der Marke von 31.000 Punkten schließen ließe.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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