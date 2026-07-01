Nasdaq Livetrading: Kampf um 30.000 – kippt jetzt der Markt?



Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags – und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal richti

Das erste Halbjahr 2026 ist beendet, damit endet auch das zweite Quartal und der Monat Juni. Impulsiv liefen gestern die US-Indizes nach oben und bescheinigten damit in diesen Zeiteinheiten positive Ergebnisse. Getragen vom "Window Dressing", welches zu Abrechnungszeiträumen völlig normal ist und eingangs noch einmal erörtert wurde, profitieren vor allem diejenigen Aktien, die schon zuvor gut gelaufen waren. Das ändert sich nun erst einmal mit dem Start in den Monat Juli. Bereits im DAX sahen wir hohes Interesse an Rheinmetall, der Defence-Wert, welcher jüngst erst unter Kursabschlägen litt. Ebenso drehte sich das Bild in den USA, sodass vorbörslich eine Sandisk oder auch die Micron Technology unter Druck gerieten und vormals schwache Werte wie Microsoft oder Salesforce auf der Kaufliste der Investoren standen.

Bewerten müssen wir auch die Wirtschaftsdaten, insbesondere die Inflationsdaten der Vorwoche, sowie die frisch veröffentlichten JOLTS-Daten vom US-Arbeitsmarkt. Sie geben der US-Notenbank einen weiteren Impuls vor der nächsten Zinssitzung, die Ende Juli stattfindet. Rund ein Drittel spekulieren laut Fed Watch Tool schon dort auf eine Zinsanhebung. Um so spannender dürften die US-Arbeitsmarktdaten aus Washington werden, die diesmal schon am Donnerstag veröffentlicht werden. Hintergrund sind die Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag, sodass wir bereits ab Donnerstag 14.15 Uhr Klarheit über die Verfassung des US-Arbeitsmarktes erlangen. Melde Dich doch gern schon heute für die Berichterstattung der NFP-Daten live an.

Nach einer schwachen Eröffnung mit GAP auf der Unterseite durchbrach der Nasdaq erst einmal die runde Marke von 30.000 Punkten. Diese psychologische Barriere war dann jedoch wieder der Anlaufpunkt der gestarteten Gegenbewegung. Im Livechart skizziert, war die erste Idee, genau dort eine Short-Order zu platzieren und damit einen Rücklauf, den sogenannten "Pullback", zu spekulieren. Mit einem engen Stopp wurde der Trade aus dem Markt genommen und bekam dann die zweite Chance, als der Nasdaq das Momentum dieses Aufwärtsimpulses verlor. Damit konnten rund 50 Punkte Gewinn generiert werden - erneut waren die 30.000 der Trigger, diesmal aber als Zielmarke des Short-Trades.





Im weiteren Verlauf nahm die Volatilität nicht etwa ab, sondern erreichte am Nachmittag sogar mit knapp 30.100 Punkten und am Abend dann mit dem erneuten Test des Tagestiefs bei 29.830 Punkten eine Spanne von rund 400 Punkten. Daran muss man sich scheinbar an der Wall Street gewöhnen, da zwischen KI-Phantasie und Zinsangst, tangiert von weiteren Meldungen aus dem Nahen Osten, immer wieder schnelle Richtungswechsel erfolgen.

An Quartalszahlen ist nun nicht mehr viel zu erwarten. Die verkürzte Woche hat nur wenige Highlights parat. Davon war bereits am Vorabend der Sportartikel-Gigant Nike auf der Agenda, welcher weiterhin in einem starken Abwärtstrend notiert. Das Ergebnis lag im Rahmen der Erwartungen, wenn auch mit Sondereffekten etwas "positiver angestrichen". Die genaue Bilanz und den Ausblick stellen wir Dir gern in einem gesonderten Format hier auf YouTube im Laufe der Woche dar, bitte abonniere dazu den Kanal!

Es blieb keine Gelegenheit mehr, auf den DAX zu schauen. Auch der zeigte eine hohe Volatilität und rund 200 Punkte Bandbreite mit Schwankungen um die runde 25.000er-Marke - also recht ähnlich wie der Nasdaq. Dem Deutschen Aktienindex widmen wir uns gern in der morgigen Sendung dann ausführlich!

Schalte gern am Donnerstag um 10:00 Uhr wieder ein zum nächsten Trader´s Circle:

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