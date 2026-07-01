Neue Nike-Strategie greift noch nicht - Aktie fällt

New York/Bangalore, 01. ⁠Jul (Reuters) - Der weltgrößte Sportartikelkonzern Nike kann die Früchte der neuen Strategie von Vorstandschef Elliott Hill noch nicht ernten. Vor allem in China steht Nike anders als der Erzrivale Adidas weiterhin unter Druck. "Alles in allem sind die Ergebnisse noch nicht da, wo sie sein sollen", sagte Hill am Dienstagabend (Ortszeit) bei der Vorstellung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 (Ende ‌Mai). "Wir wissen, dass wir unser volles Potenzial noch nicht ausschöpfen." Im vierten Quartal sank der Umsatz weltweit um ein Prozent auf 11,0 Milliarden Dollar, in der Region China verkaufte Nike währungsbereinigt allein 17 Prozent ⁠weniger. Für das ⁠erste Halbjahr 2026/27 rechnet Nike weltweit mit einem weiteren Umsatzrückgang um bis zu fünf Prozent.

Nike-Aktien fielen im nachbörslichen Handel um bis zu vier Prozent und zogen am Mittwoch auch die Papiere der Konkurrenten Adidas und Puma mit nach unten. Sie gaben um 1,4 und 0,4 Prozent nach. Nike fielen im Frankfurter Handel um 3,7 Prozent.

Hill war vor knapp zwei Jahren aus dem Ruhestand zurückgeholt worden, um das Ruder herumzureißen. Er setzt ‌wieder mehr auf ein sportliches Profil als auf Lifestyle-Produkte und versucht ‌die Beziehungen zum Großhandel zu kitten, die unter seinem Vorgänger zugunsten des Direktvertriebs gekappt worden waren. Doch kämpft Nike mit der schwachen Konjunktur in vielen Regionen und mit der Stärke von Adidas und Newcomer-Marken. Der Abbau der hohen Lagerbestände lastet ⁠zudem auf den Margen.

Die Fortschritte bei seiner Strategie seien "ungleichmäßig", räumte Hill ein. Nike wolle gut ein Dutzend neuer ‌Schuhmodelle auf den Markt bringen, doch es werde dauern, ⁠bis sich das in den Zahlen niederschlage. Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft hatte Nike das Marketingbudget aufgestockt und neue Modelle schneller eingeführt, um Adidas Paroli zu bieten. Die Nachfrage im Fußball ziehe seit Mai wieder an, sagte Hill.

Der Nettogewinn verfünffachte sich im vierten Quartal auf 1,1 Milliarden Dollar. Doch das ‌lag nur an der Rückerstattung von Zöllen in Höhe ⁠von 986 Millionen Dollar. Bereinigt um diesen Effekt, ⁠lag der Gewinn je Aktie mit 20 Cent über den Erwartungen der Analysten (13 Cent). "Die Erwartungen waren niedrig, und Nike hatte einen Umsatzrückgang, das sind immer noch keine guten Zahlen", sagte Morningstar-Analyst David Swartz. Im Gesamtjahr stagnierte der Umsatz bei 46,4 Milliarden Euro, der Nettogewinn ging auf 3,11 (3,22) Milliarden Euro zurück. Die Bruttomarge lag wegen der Rabattschlacht zur Räumung der Lager mit 42,9 Prozent weit unter den Margen von Adidas, die bei mehr als 50 Prozent liegen.

In China verliert Nike Marktanteile an heimische Rivalen wie den neuen Puma-Großaktionär Anta und Li Ning. Die Region ist für den Sportartikelriesen der drittgrößte Markt hinter Amerika und Europa ⁠und macht 15 Prozent des Umsatzes aus.

(Bericht von Juveria Tabassum und Danielle Kaye. Geschrieben von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)