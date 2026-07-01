Was bewegt die Aktie?

Der Gewinn je Aktie stieg von 14 auf 72 Cent, ein Plus von 414 Prozent, obwohl der Umsatz um rund ein Prozent nachgab. Der Haken: Rechnet man die einmaligen Zollrückerstattungen heraus, bleiben 52 Cent. Das ist gegenüber den 14 Cent des Vorjahres immer noch ein kräftiges Wachstum, relativiert die Schlagzeile aber deutlich.

Für die kommenden Quartale sind zunächst weitere Gewinnsteigerungen geplant, doch für das Quartal in einem Jahr steht ein Rückgang von 63 Prozent im Raum. Ohne den Zolleffekt liefe das auf einen Gewinnrückgang von rund 50 Prozent hinaus. Regional bleibt das Bild gemischt: Nordamerika legte drei Prozent zu, die Region EMEA gab rund ein Prozent nach, und China fiel um zwölf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar, etwas besser als erwartet.

Charttechnik

Innerhalb eines Jahres verlor Nike rund 50 Prozent und steht bei etwa 41 Dollar, weit unter dem Fünfjahreshoch von 179 Dollar. Der Abwärtstrend ist das einzig klar Intakte an diesem Chart. Sollte die Aktie Verluste aus schwachen Nachrichten zurückholen und sogar leicht im Plus schließen, könnte das ein erster Hinweis auf eine Bodenbildung sein.

Martins Einschätzung

Die Analysten senken reihenweise ihre Ziele und bleiben neutral: Bank of America von 55 auf 47 Dollar, Goldman von 46 auf 42 Dollar, UBS von 50 auf 48 Dollar und die Citigroup von 47 auf 45 Dollar. Das entspricht zehn bis 20 Prozent Luft nach oben. Dafür ist mir das Risiko einer Trendfortsetzung zu groß. Der Turnaround kommt erst, wenn China dreht, und das dürfte dauern.