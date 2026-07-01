NOVO NORDISK (ADR) - Erfolgreiche Trendwende

Nach der schweren Börsenphase der letzten zwei Jahre – inklusive eines Kursrückgangs von über 1.000 DKK auf 225 DKK – gelang der Novo Nordisk-Aktie letzte Woche der Spurt über ganz entscheidende Widerstände. Zunächst ist in diesem Kontext der Bruch des Abwärtstrends seit September 2024 (akt. bei 277,73 DKK) zu nennen. Noch wichtiger in Sachen Trendwende ist aber die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 300,48 DKK) sowie dem horizontalen Barrierenbündel bei 302/303 DKK. Aufgrund des Sprungs über diese Hürden liegt mittlerweile ein klassisches 1-2-3-Tief vor – dieses Muster signalisiert zumindest eine kurzfristige Trendwende (siehe Chart). Parallel zu dem beschriebenen Ausbruch verbessert sich die Indikatorenlage. Sowohl der RSI als auch der MACD sind aktuell freundlich zu interpretieren. Zuvor hatten beide Indikatoren positive Divergenzen ausgeprägt, d. h. die letzten Tiefstände im eigentlichen Chartverlauf wurden nicht mehr durch neue Tiefs im Indikatorverlauf bestätigt. Perspektivisch markieren die Hoch- und Tiefpunkte bei rund 400 DKK das nächste Erholungsziel, während die Ausbruchszone bei 300 DKK als engmaschige Absicherung auf der Unterseite prädestiniert ist.

NOVO NORDISK (ADR) (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NOVO NORDISK (ADR)

Quelle: LSEG, tradesignal²

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