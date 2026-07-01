Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

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Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG

01.07.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index

     Unternehmen:              GBC Insider Focus Index
     ISIN:                     DE000SLA2JE2

     Anlass der Studie:        GBC Insider Focus Index (Mai Juni 2026)
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker; Manuel Hölzle

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders
basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und
implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den
Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser
Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins
Portfolio aufgenommen.

GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +89,3 %
GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +71,5 %

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors'
Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30
Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-,
Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen
Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis)
sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung).

Insider-Aktie im Fokus: INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108); Kurs: 25,90 EUR
(30.06.2026; XETRA)
Diversifizierter Mittelstand mit nachvollziehbarer Wachstumsstrategie

Die INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine auf den
deutschen und europäischen Mittelstand spezialisierte
Beteiligungsgesellschaft. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 erwirbt und
entwickelt INDUS überwiegend etablierte, technologieorientierte Unternehmen
mit starken Marktpositionen und langfristigen Wachstumsperspektiven. Der
Konzern besitzt und führt mehr als 40 Beteiligungsunternehmen, die in den
drei Segmenten Engineering, Infrastructure und Materials Solutions gebündelt
sind. Die Portfoliounternehmen bieten unter anderem Lösungen für den
Maschinen- und Anlagenbau, die Automatisierung und Robotik, die Bau- und
Gebäudetechnik, die Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Herstellung
und Verarbeitung spezialisierter Materialien an.

Das Geschäftsmodell der INDUS Holding AG ist auf eine langfristige
Entwicklung der erworbenen Unternehmen ausgerichtet. Dabei verfolgt die
Gesellschaft grundsätzlich keine zeitlich festgelegte Verkaufsstrategie. Die
Beteiligungsunternehmen sollen vielmehr dauerhaft im Konzern verbleiben und
gleichzeitig ein hohes Maß an operativer Eigenständigkeit behalten. Die
Geschäftsführungen vor Ort handeln weitgehend unternehmerisch, während die
Holding insbesondere bei strategischen Fragestellungen, Akquisitionen,
Finanzierung, Internationalisierung und nachhaltiger Unternehmensentwicklung
unterstützt. Bei neuen Beteiligungen konzentriert sich INDUS vor allem auf
profitable industrielle Nischenanbieter mit ausgeprägter Technologie- und
Engineering-Kompetenz.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die INDUS-Gruppe trotz des weiterhin
herausfordernden konjunkturellen Umfelds einen leichten Umsatzanstieg auf
1,74 Mrd. EUR nach 1,72 Mrd. EUR im Vorjahr. Das bereinigte EBITA belief sich
auf 147,8 Mio. EUR und lag damit unter dem Vorjahreswert von 153,7 Mio. EUR, was
das herausfordernde Marktumfeld widerspiegelt. Positiv entwickelten sich
insbesondere der Auftragseingang, der um 15,1 % auf 1,85 Mrd. EUR anstieg,
sowie der Auftragsbestand, der sich zum Jahresende auf 705,9 Mio. EUR erhöhte.

Auch der Start in das Geschäftsjahr 2026 verlief insgesamt positiv. So
erhöhte sich im ersten Quartal der Konzernumsatz um 9,7 % auf 441,6 Mio. EUR,
während das bereinigte EBITA deutlich von 24,9 Mio. EUR auf 42,5 Mio. EUR
anstieg. Damit verbesserte sich die bereinigte EBITA-Marge von 6,2 % auf 9,6
%. Neben der grundsätzlich planmäßigen Entwicklung der Portfoliounternehmen
profitierte das Segment Materials Solutions von außergewöhnlichen
Preisentwicklungen bei Wolframcarbid-Rohstoffen. Diese führten allerdings
auch zu einem deutlichen Aufbau des Working Capitals und belasteten den
freien Cashflow. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz
zwischen 1,85 Mrd. EUR und 2,05 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBITA zwischen
160 Mio. EUR und 190 Mio. EUR. Die bereinigte EBITA-Marge soll zwischen 8,0 %
und 10,0 % liegen.

Mit der Wachstumsstrategie "EMPOWERING MITTELSTAND" möchte INDUS das
bestehende Portfolio sowohl organisch als auch durch weitere
Unternehmensakquisitionen ausbauen. Als zentrale Wachstumstreiber wurden
Akquisitionen, Internationalisierung und Engineering-Kompetenz definiert.
Bis zum Jahr 2030 plant die Gesellschaft, mehr als 500 Millionen Euro in den
Erwerb weiterer Unternehmen zu investieren. Dabei soll die Suche nach neuen
Plattformbeteiligungen auf ganz Europa ausgeweitet werden, während
Ergänzungsakquisitionen für bestehende Beteiligungsunternehmen weltweit
erfolgen können. Gleichzeitig sollen die Portfoliounternehmen durch
Investitionen in neue Technologien, zusätzliche Produktionskapazitäten und
den Ausbau ihrer internationalen Marktpräsenz weiterentwickelt werden. Die
hohe technologische Spezialisierung vieler Beteiligungen sowie ihre
Positionierung in industriellen Nischenmärkten bilden hierfür eine solide
Grundlage.

Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026
wurde ein Insidersignal bei der INDUS Holding AG gemeldet. Der
Vorstandsvorsitzende Dr. Johannes Schmidt erwarb am 13. Mai 2026 insgesamt
1.050 INDUS-Aktien zu einem Kurs von 31,80 EUR. Das gesamte
Transaktionsvolumen belief sich damit auf 33.390 Euro. Der Kauf durch den
langjährigen Vorstandsvorsitzenden kann als Vertrauenssignal in die
strategische Ausrichtung und die weitere Geschäftsentwicklung des Konzerns
gewertet werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=76bfc1837b1dd8429d68305d48cafd47

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR.
Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 01.07.2026 (08:18 Uhr)
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 01.07.2026 (10:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=9e58eee8-751c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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