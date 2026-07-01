Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Halten (zuv...

^ Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG 01.07.2026 / 11:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 01.07.2026 Kursziel: 4,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA HV liefert Einblicke zur jüngsten Entwicklung Am 25. Juni fand in Hamburg die ordentliche Hauptversammlung von Private Assets statt, bei der wir zu Gast waren. In seinem Bericht ging CEO Sven Dübbers u.a. auf die aktuelle Lage in den wesentlichen Beteiligungen ein. Jüngster Spross wird fit gemacht: Bei der neuesten und seit 01.01.2026 konsolidierten Beteiligung TAM Groupe (Jahresumsatz ca. 43 Mio. EUR) lag der Fokus in den ersten sechs Monaten auf dem Carve-Out. Insbesondere wurden Maßnahmen definiert, um das Unternehmen unabhängiger von konjunkturellen und klimatischen Schwankungen zu machen, denen TAM als französischer Marktführer in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie typischerweise unterliegt. Dazu wird u.a. die Ausweitung des Geschäfts auf andere Länder geprüft. Gemischtes Bild bei weiteren Beteiligungen: Bei der SIM Automation waren das Q4/25 sowie die ersten vier Monate im Jahr 2026 von einem sehr geringen Auftragseingang geprägt. Laut CEO ist es jedoch gelungen, den Auftragseingang im Mai und Juni wieder deutlich zu erhöhen, sodass der Auftragsbestand nach H1 insgesamt wieder fast das geplante Niveau erreicht haben dürfte. Allerdings werde das Ergebnis 2026 deutlich hinter den Vorjahren zurückbleiben, da die verlorene Kapazität in den Restmonaten nicht mehr aufgeholt werden könne. Dagegen verzeichneten die Kieler Maschinenwerke (ehemals ProMachining) eine hohe Nachfrage und ein starkes Wachstum, nachdem ein Großkunde Komponenten wieder in die Serienfertigung genommen hat, die lediglich Ersatzteilgeschäft waren. Nicht zuletzt konnte auch die Zeitarbeitsfirma 'Die Jobmacher" in 2025 leichtes Wachstum von rund 1% erzielen, während der Markt um rund 10% rückläufig war. Zukunftschancen sieht Private Assets hier vor allem in Branchen wie Defence und Aerospace, wofür sicherheitsüberprüftes Personal die Grundlage ist. In 2026 soll der Ausbau der Personalvermittlung einen spürbaren Ergebnisbeitrag liefern. Portfoliobereinigung vollzogen, neue Beteiligungen gesucht: Mit der Veräußerung der OKU Automation per 16. März 2026 hat der Vorstand das Portfolio um einen weiteren wesentlichen Verlustbringer bereinigt. Bislang einziger erfolgreicher Exit bleibt jedoch der Trade Sale der InstaLighting, mit der nach einem Kaufpreis von 1 EUR und einer Haltedauer von 3,5 Jahren letztendlich Investment-Proceeds von 5,8 Mio. EUR generiert wurden (Verkaufserlös+Management-Fees). Während der deutsche Beteiligungsmarkt von vielen Insolvenzen ohne erkennbare Chance auf einen Turnaround gekennzeichnet ist, richtet sich der Blick für neue Investments verstärkt ins europäische Ausland. Hier stand Private Assets bereits kurz vor einem Signing, das nach einem Anwaltswechsel auf der Verkäuferseite aber nun infrage steht. Vision lebt: Unverändertes Langfristziel des Vorstands bleibt jedoch der Aufbau eines Portfolios mit rund 1 Mrd. EUR Umsatz und etwa 20 Beteiligungen (aktuell 9). Daher soll die freie Liquidität in den Portfolioaufbau fließen, während Dividenden auf absehbare Zeit kein Thema sind. Auch Aktienrückkäufen erteilten Vorstand und Aufsichtsrat wegen der nach wie vor unbefriedigenden Handelsliquidität der Aktie eine klare Absage. Fazit: Die Aussagen des Vorstands auf der HV deuten u.E. darauf hin, dass sich die Beteiligungen trotz der rezessiven Gesamtkonjunktur überwiegend positiv entwickeln. Nachdem die Aktie unser Kursziel von 4,00 EUR erreicht und sich dem NAV (31.12.2025: 4,57 EUR je Aktie) deutlich angenähert hat, stufen wir das Rating auf 'Halten'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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