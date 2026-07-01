Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Halten (zuv...

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Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG

01.07.2026 / 11:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Private Assets SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A3H2234

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      01.07.2026
     Kursziel:                  4,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

HV liefert Einblicke zur jüngsten Entwicklung

Am 25. Juni fand in Hamburg die ordentliche Hauptversammlung von Private
Assets statt, bei der wir zu Gast waren. In seinem Bericht ging CEO Sven
Dübbers u.a. auf die aktuelle Lage in den wesentlichen Beteiligungen ein.

Jüngster Spross wird fit gemacht: Bei der neuesten und seit 01.01.2026
konsolidierten Beteiligung TAM Groupe (Jahresumsatz ca. 43 Mio. EUR) lag der
Fokus in den ersten sechs Monaten auf dem Carve-Out. Insbesondere wurden
Maßnahmen definiert, um das Unternehmen unabhängiger von konjunkturellen und
klimatischen Schwankungen zu machen, denen TAM als französischer Marktführer
in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie
typischerweise unterliegt. Dazu wird u.a. die Ausweitung des Geschäfts auf
andere Länder geprüft.

Gemischtes Bild bei weiteren Beteiligungen: Bei der SIM Automation waren das
Q4/25 sowie die ersten vier Monate im Jahr 2026 von einem sehr geringen
Auftragseingang geprägt. Laut CEO ist es jedoch gelungen, den
Auftragseingang im Mai und Juni wieder deutlich zu erhöhen, sodass der
Auftragsbestand nach H1 insgesamt wieder fast das geplante Niveau erreicht
haben dürfte. Allerdings werde das Ergebnis 2026 deutlich hinter den
Vorjahren zurückbleiben, da die verlorene Kapazität in den Restmonaten nicht
mehr aufgeholt werden könne. Dagegen verzeichneten die Kieler Maschinenwerke
(ehemals ProMachining) eine hohe Nachfrage und ein starkes Wachstum, nachdem
ein Großkunde Komponenten wieder in die Serienfertigung genommen hat, die
lediglich Ersatzteilgeschäft waren. Nicht zuletzt konnte auch die
Zeitarbeitsfirma 'Die Jobmacher" in 2025 leichtes Wachstum von rund 1%
erzielen, während der Markt um rund 10% rückläufig war. Zukunftschancen
sieht Private Assets hier vor allem in Branchen wie Defence und Aerospace,
wofür sicherheitsüberprüftes Personal die Grundlage ist. In 2026 soll der
Ausbau der Personalvermittlung einen spürbaren Ergebnisbeitrag liefern.

Portfoliobereinigung vollzogen, neue Beteiligungen gesucht: Mit der
Veräußerung der OKU Automation per 16. März 2026 hat der Vorstand das
Portfolio um einen weiteren wesentlichen Verlustbringer bereinigt. Bislang
einziger erfolgreicher Exit bleibt jedoch der Trade Sale der InstaLighting,
mit der nach einem Kaufpreis von 1 EUR und einer Haltedauer von 3,5 Jahren
letztendlich Investment-Proceeds von 5,8 Mio. EUR generiert wurden
(Verkaufserlös+Management-Fees). Während der deutsche Beteiligungsmarkt von
vielen Insolvenzen ohne erkennbare Chance auf einen Turnaround
gekennzeichnet ist, richtet sich der Blick für neue Investments verstärkt
ins europäische Ausland. Hier stand Private Assets bereits kurz vor einem
Signing, das nach einem Anwaltswechsel auf der Verkäuferseite aber nun
infrage steht.

Vision lebt: Unverändertes Langfristziel des Vorstands bleibt jedoch der
Aufbau eines Portfolios mit rund 1 Mrd. EUR Umsatz und etwa 20 Beteiligungen
(aktuell 9). Daher soll die freie Liquidität in den Portfolioaufbau fließen,
während Dividenden auf absehbare Zeit kein Thema sind. Auch Aktienrückkäufen
erteilten Vorstand und Aufsichtsrat wegen der nach wie vor unbefriedigenden
Handelsliquidität der Aktie eine klare Absage.

Fazit: Die Aussagen des Vorstands auf der HV deuten u.E. darauf hin, dass
sich die Beteiligungen trotz der rezessiven Gesamtkonjunktur überwiegend
positiv entwickeln. Nachdem die Aktie unser Kursziel von 4,00 EUR erreicht
und sich dem NAV (31.12.2025: 4,57 EUR je Aktie) deutlich angenähert hat,
stufen wir das Rating auf 'Halten'.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5e24533034b30e75b5edc04963ea4780

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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