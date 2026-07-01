OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe und Decathlon ...

Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE schließen strategische Partnerschaft erfolgreich ab, um nachhaltige Mobilität in Europa voranzutreiben (FOTO) Uslar / Villeneuve d'Ascq (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE haben das Closing ihrer zuvor angekündigten strategischen Partnerschaft erfolgreich abgeschlossen. Wie geplant hat die hundertprozentige Tochtergesellschaft der globalen Multisport-Marke Decathlon eine Mehrheitsbeteiligung von 65% an der Bikeleasing-Gruppe erworben. Alle regulatorischen und formalen Anforderungen wurden erfüllt, sodass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern nun vollständig beginnen kann. Die Bikeleasing-Gruppe bleibt mit ihren eigenständigen Marken Bikeleasing-Service, Probonio, BIKE2FUTURE und Lesora unverändert. Auch das bestehende Managementteam, einschließlich der Gründer und Geschäftsführer Bastian Krause und Paul Sinizin, ist weiterhin für die strategische Ausrichtung und operative Weiterentwicklung verantwortlich, um Kontinuität in Vision und Umsetzung zu gewährleisten. Aufbau auf komplementären Stärken Mit dem Closing startet zugleich eine neue Phase der Zusammenarbeit zwischen der Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE, die auf einer gemeinsamen langfristigen Vision und gegenseitigem Vertrauen basiert. Durch diese Partnerschaft kann die Bikeleasing-Gruppe von Decathlons umfassender Branchenexpertise und breitem Netzwerk profitieren, um ihre Weiterentwicklung über die bisherigen Märkte hinaus zu unterstützen, und dabei weiterhin unabhängig mit ihren etablierten Marken agieren. Für Kundinnen und Kunden, Partner, den Fachhandel sowie die Mitarbeiter der Bikeleasing-Gruppe bedeutet das Closing Kontinuität und Zuverlässigkeit - verbunden mit der Perspektive, den erfolgreichen Wachstumskurs der Gruppe konsequent fortzusetzen und schrittweise neue Kooperationsfelder innerhalb des Decathlon-Ökosystems zu erschließen. Gemeinsamer Anspruch auf nachhaltiges Wachstum "Nach der Ankündigung Ende vergangenen Jahres können wir die Zusammenarbeit nun konkret gestalten", sagt Bastian Krause, Chief Executive Officer der Bikeleasing-Gruppe. "Gemeinsam mit Decathlon PULSE starten wir in eine Phase, in der wir unsere Organisation gezielt weiterentwickeln und internationale Wachstumschancen strukturiert angehen, ohne die Stärke unseres bestehenden Geschäftsmodells aus den Augen zu verlieren." Auch Decathlon PULSE betont den operativen Start der Zusammenarbeit: "Diese Partnerschaft spiegelt unsere feste Überzeugung und unseren Glauben an die Schlüsselrolle und die Entwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle wider, ebenso wie an die Vorteile von Mobilität im Alltag der Menschen. Wir sind besonders stolz darauf, mit so leidenschaftlichen Gründern und hochengagierten Teams zusammenzuarbeiten, die eine wirklich wirkungsvolle und skalierbare Plattform aufgebaut haben," erklärt Franck Vigo, Chief Executive Officer von Decathlon PULSE. "Gemeinsam wollen wir die Entwicklung zugänglicher, zirkulärer und skalierbarer Mobilitätslösungen beschleunigen und gleichzeitig Synergien im gesamten Decathlon-Ökosystem schaffen." Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion ist die Grundlage für die Bikeleasing-Gruppe und Decathlon PULSE geschaffen, um gemeinsam die nächste Wachstumsphase voranzutreiben - mit Innovation, Nachhaltigkeit und operativer Exzellenz und der Vision einer langfristigen Partnerschaft, um die Zukunft der Mobilität und Mitarbeiter-Benefits in Europa zu gestalten. Über die Bikeleasing-Gruppe Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE und Lesora. Mehr Informationen: https://www.bikeleasing.de/ Über Decathlon PULSE Decathlon PULSE ist die Investment- und Startup-Einheit von Decathlon, die darauf ausgerichtet ist, neue langfristige Wachstumsmotoren zu schaffen und die Ambition von Decathlon zu beschleunigen, Sport und Wohlbefinden für alle zugänglich zu machen. Als unabhängige Einheit innerhalb von Decathlon baut, investiert und akquiriert Decathlon PULSE zukunftsorientierte Unternehmen, die die strategischen Ziele der Decathlon Gruppe ergänzen und das globale Sport-Ökosystem gestalten. Für das Gute. Mehr Informationen: http://www.decathlonpulse.com/ Pressekontakt: Linda Volkmann Group Head Communications E-Mail: mailto:presse@bikeleasing.de Telefon: +49 151 / 67 97 41 62 https://bikeleasing.de/presse Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166262/6305728 OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG