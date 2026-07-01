Palantir: Der Nvidia-Deal macht die Aktie wieder spannend

Was bewegt die Aktie?

Palantir hat zwei neue Deals gemeldet. Der erste läuft mit Surf Air Mobility: Plattformen wie Foundry und AIP sollen künftig stärker im Bereich Air Mobility und Private Aviation zum Einsatz kommen. Der zweite Deal führt Palantir mit Nvidia zusammen. Dabei geht es um die Integration von Nvidias KI-Technologie samt der Nemotron-Modelle, mit klarem Fokus auf US-Behörden und kritische Infrastruktur.

Im Mittelpunkt steht die Sicherheit: Audits, Autorisierungen und Datenkontrolle sollen es Behörden erlauben, große Sprachmodelle deutlich sicherer einzusetzen. Der komplette Palantir-Stack aus Foundry, Apollo, AIP und Ontology kommt dabei zum Einsatz. Die Software-Story läuft zuletzt insgesamt wieder besser.

Charttechnik

Palantir ist unter ein wichtiges Level gefallen, damit bleibt Platz nach unten. Nach dem Doppeltop brach die Aktie nach unten aus. Misst man die Bewegung vom Doppeltop bis zum Zwischentief, sind Rücksetzer bis in die Region um 100 Dollar möglich. Wer einsteigen will, kann auf diesem Niveau eine erste Position aufbauen und einen Nachkauf bei rund 100 Dollar offenhalten.

Martins Einschätzung

Der Nvidia-Deal ist ein weiterer Ritterschlag, und die nächsten Monate könnten deutlich besser laufen als zuletzt. Wer die Long-Seite spielt, muss sich aber bewusst sein, dass das ein klar antizyklisches Engagement ist. Ich würde gestaffelt vorgehen und Spielraum für tiefere Kurse lassen.