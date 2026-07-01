Pistorius sieht nach Absage Irans vorerst keinen Hormus-Marine-Einsatz

Berlin, 01. ⁠Jul (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius geht nicht von einer baldigen Beteiligung der Bundesmarine an einer Sicherung der Straße von Hormus aus. "Im Augenblick gibt es kein Szenario, das ich sehe, in den nächsten Tagen oder Wochen, ‌dass der Korken schnell aus der Flasche kommt und wir in die Straße von Hormus einfahren könnten, um Minen zu räumen", ⁠sagte der ⁠SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Das ist im Augenblick nicht absehbar." Zwei deutsche Minenräumschiffe liegen derzeit im Hafen von Dschibuti, sie waren für den Fall eines Friedenschlusses zwischen dem Iran und den USA in die Region entsandt worden. Als Grund für seine Skepsis ‌nannte Pistorius Aussagen Irans, wonach dieser eine ‌Minenräumung durch andere Staaten nicht akzeptieren werde. Die Schiffe würden auch nicht unbegrenzt warten. "Wir werden dann im Sommer rechtzeitig die Entscheidung treffen, dass im ⁠Zweifel unsere Soldaten eher ihren Sommer bei 40 Grad in Berlin ‌statt bei knapp 50 in Dschibuti ⁠verbringen."

Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte das grundsätzliche Interesse Deutschlands an einer freien Seepassage und einem späteren Wiederaufbau. "Ich kann nur für die Bundesregierung zunächst sagen, wir hoffen jetzt auf ein Ende ‌der Kampfhandlungen und auf den ⁠Abschluss eines Vertrages", sagte der CDU-Politiker. ⁠Dieser müsse über bisherige Vereinbarungen hinausgehen. "Und wir haben immer gesagt, wir sind bereit, mitzuhelfen, auch dort militärisch abzusichern, dass die Straße von Hormus frei bleibt." Sobald es um den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur in der Region gehe, könne man über alles reden. "Aber zunächst einmal müssen die Kampfhandlungen aufhören, und dann werden wir sicherlich auch unseren Beitrag dazu leisten, aus eigenem ökonomischen Interesse."

(Bericht ⁠von Markus Wacket; redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)