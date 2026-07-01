Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Amok gegen die Sozialarbeit

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Amok gegen die Sozialarbeit:

"Die Tat von Stade macht fassungslos. ... Er sei nicht "absolut gewalttätig" gewesen, hieß es von der zuständigen Polizeipräsidentin, mit anderen Worten: "nur" relativ gewalttätig. ... Die blinde Wut des Mannes richtete sich offensichtlich gegen die Mitarbeiter der Einrichtung. Es ist die Unterkunft eines privaten Trägers, der sich im Auftrag der Jugendhilfe um Frauen mit Kindern kümmert. Das ist keine Ausnahme, sondern eher schon die Regel in einer chronisch überlasteten staatlichen Sozialarbeit, die den um sich greifenden Missständen nicht mehr Herr wird. ... Aber Gewalt und Bedrohung in zerrütteten Verhältnissen - das ist kein singulärer Fall in der Sozialarbeit für Frauen, Kinder und Jugend. Stade steht insofern für ein gesellschaftliches Phänomen, dessen tragische Explosion fassungslos macht, aber nicht wundern sollte."/yyzz/DP/he