Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Ende des Tankrabatts

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Ende des Tankrabatts:

"Die Kritik ist berechtigt. Dennoch greift sie zu kurz, wenn der Tankrabatt ausschließlich an seiner Verteilungswirkung oder seinen fiskalischen Kosten gemessen wird. Denn zumindest mit Blick auf die Inflation hat die Maßnahme ihr Ziel erreicht - und zwar nicht nur statistisch, sondern auch psychologisch. Sie hat dazu beigetragen, dass der Preisdruck in Deutschland merklich nachgelassen hat: von 2,9 Prozent im April auf 2,6 Prozent im Mai und nun auf 2,3 Prozent im Juni, wie Daten des Statistischen Bundesamts vom Dienstag zeigen. Der jüngste Rückgang fällt deutlich stärker aus erwartet."/yyzz/DP/he