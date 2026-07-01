Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum deutschen Aus bei der Fußball-WM
dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum deutschen Aus bei der Fußball-WM:
"Julian Nagelsmann möchte trotz der neuerlichen Schmach als DFB-Coach weitermachen. Die Entscheider beim Deutschen Fußball-Bund ließen Joachim Löw und Hansi Flick nach den WM-Blamagen 2018 und 2022 weiterwursteln. Die Ergebnisse sind bekannt. Ein drittes Mal sollte dem größten Sportfachverband der Welt solch ein Fehler nicht unterlaufen."/yyzz/DP/he
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