Pressestimme: 'Stern' zu Merz' WM-Posting

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern' zu Merz' WM-Posting:

"'Wir sind stolz auf euch.' Puh. Wer genau ist wir? Friedrich Merz? Plus Kanzleramtschef? Plus Regierungssprecher? Es dürfte in der Nacht zu Dienstag um 1.30 Uhr hinter leeren Bierflaschen und zerknüllten Chipstüten viele Gefühlsregungen gegenüber der Nationalmannschaft gegeben haben, aber Stolz gehörte ziemlich sicher nicht dazu. (...) Der Fußball hat Merz mithin zu etwas gemacht, was er nie sein wollte: ein Schönredner. Mit Blick auf das, was der Kanzler in den nächsten Wochen für das Land an Reformen stemmen will, kann man nur hoffen, dass es sich dabei um einen Ausrutscher gehandelt hat. Oder dass er doch einfach was geraucht hat./yyzz/DP/he

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