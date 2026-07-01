Regierung will Reserve stärken und Bundeswehr-Bauten beschleunigen

Berlin, 01. Jul (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung will die Bundeswehr angesichts der russischen Bedrohung mit zwei Gesetzespaketen schneller einsatzbereit machen und die Widerstandsfähigkeit Deutschlands stärken. Das Kabinett brachte dazu am Mittwoch bei einer Sitzung im Verteidigungsministerium ein Gesetz zur Stärkung der Bundeswehr-Reserve, eines zur Beschleunigung von Bundeswehr-Bauten sowie Eckpunkte zur Reform der Sicherungsgesetze für den Krisenfall auf den Weg.

"Die alten Regelungen zur Reserve waren ausgerichtet ‌auf das, was die Truppe in Zeiten internationaler Krisenoperationen braucht, aber nicht ausgerichtet auf Landes- und Bündnisverteidigung", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Dieser Wechsel mache einen anderen Blick auf die Reserve notwendig. Ziel sei es, bis 2035 eine ⁠Truppenstärke von 260.000 ⁠aktiven Soldaten und mindestens 200.000 Reservisten zu erreichen. Derzeit stünden etwa 100.000 zur Verfügung, wobei aber nur 60.000 eingeplant sind. Der Gesetzentwurf sieht nun eine nach Dienstdauer und Alter gestaffelte Verpflichtung zu Reservedienstleistungen von drei bis maximal zwölf Wochen pro Jahr vor.

Die neuen Regelungen sollen jedoch nicht rückwirkend für ehemalige Wehrpflichtige oder für solche gelten, die sich vor Inkrafttreten des Gesetzes freiwillig gemeldet haben. "Wir überraschen niemanden mit diesem Gesetz", betonte der SPD-Politiker. Die neuen Wehrdienstleistenden werden ‌aber nach einer bestimmten Dienstdauer für Übungen herangezogen. Das Prinzip der ‌doppelten Freiwilligkeit wird entfallen: Auch der Arbeitgeber wird nun verpflichtet, den Reservisten für die Übungen freizustellen.

Das Vorhaben trifft in der Wirtschaft auf Widerstand: Dies sei nicht der richtige Ansatz für eine konstruktive Zusammenarbeit, erklärte Rainer Kambeck, Bereichsleiter Wirtschaftspolitik beim Deutschen Industrie- und ⁠Handelskammertag (DIHK). Bundeswehr und Wirtschaft griffen zunehmend auf dieselben Arbeitskräfte zurück, besonders in technischen, logistischen und IT-Berufen. Statt auf Pflichten solle ‌auf eine höhere Attraktivität gesetzt werden. Der DIHK forderte zudem, ⁠Einsätze mindestens drei Monate vorher anzukündigen und die Erstattungssätze für Ersatzkräfte an die Realität des Arbeitsmarktes anzupassen.

Pistorius verwies darauf, dass die Möglichkeiten für Arbeitgeber verbessert würden. Bescheide sollen künftig spätestens acht Wochen vorher vorliegen, zudem soll die Abrechnung von Kosten für eine Ersatzkraft großzügiger gestaltet werden.

Um einen besseren Überblick über verfügbare ‌Reservisten zu erhalten, will die Bundeswehr zudem die seit 2011 ⁠ausgesetzte Wehrüberwachung wieder aufnehmen. Dazu sollen Fragebögen an ⁠die Betroffenen verschickt werden, um Daten zu Einsatzbereitschaft und Qualifikation abzugleichen.

BUNDESWEHR SOLL SCHNELLER BAUEN KÖNNEN

Das ebenfalls beschlossene Bundeswehr-Infrastrukturbeschleunigungsgesetz soll die Modernisierung und den Neubau von Kasernen, Depots und Übungsanlagen erleichtern. Militärische Bauvorhaben sollen als im überragenden öffentlichen Interesse liegend eingestuft und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden. Zudem sollen Klagen gegen solche Projekte direkt vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt werden, um langwierige Verfahren durch mehrere Instanzen zu vermeiden. Gegebenenfalls muss die Bundeswehr aber auch Ersatzzahlungen zugunsten des Naturschutzes leisten.

Mit den Eckpunkten zur Novellierung der Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze soll die Versorgung von Bevölkerung und Streitkräften in Krisen wie Kriegen oder Naturkatastrophen besser gewährleistet werden. Die Gesetze werden nach Ausrufung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls aktiviert. Viele ⁠sind aber nicht mehr zeitgemäß, da sie meist während des Kalten Kriegs vor rund 60 Jahren verfasst wurden.

(Bericht von Markus WacketRedigiert von Scot W. StevensonRedigiert Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)