Rezolve AI: Der 300-Millionen-Rückkauf weckt mein Interesse

Was bewegt die Aktie?

Im Zentrum steht ein großzügiges Rückkaufprogramm über bis zu 300 Millionen Dollar. Rezolve AI reagiert damit auf den vorangegangenen Kursrückgang und hält die eigene Aktie für günstig. Für die Aktionäre wirkt ein solches Rückkaufmandat unmittelbar positiv. Fundamental bestätigte das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von über 360 Millionen Dollar und peilt mindestens 500 Millionen Dollar an wiederkehrenden Umsätzen an. Darin steckt erhebliches Wachstumspotenzial.

Charttechnik

Rezolve AI steckt seit vielen Monaten in einer ausgedehnten Bodenbildung und läuft nun an das obere Ende der Handelsspanne. Dort sitzt klassischerweise Widerstand. Zuletzt schob sich das stärkste Volumen seit Anfang April in die Aktie. Gelingt heute ein nachhaltiger Ausbruch nach oben, öffnet sich rasch Potenzial in Richtung fünf Dollar, von 3,30 bis 3,40 Dollar wären das fast 50 Prozent. Bewegungen laufen bei Rezolve AI schnell und sind oft binnen weniger Tage vorbei.

Martins Einschätzung

Das ist eine spekulative Variante mit hoher Schwankungsbreite, die sich für schnelle Trades eignet. Wer solche Positionen hält, sollte mit Limits arbeiten, etwa knapp unter fünf Dollar und für einen Rest um die sieben Dollar. Der Rückkauf und das hohe Volumen machen die Aktie kurzfristig interessant.