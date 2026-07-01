Märkte heute

Rheinmetall-Kauf, Bloom-KI-Strom, Nike-Zahlencheck

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: SMA Solar, Rheinmetall, Kratos Defense, Rezolve AI, Palantir, SK Hynix, Bloom Energy, Constellation Brands und Nike.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Papperger setzt ein Signal

Der Rheinmetall-Chef nutzt die jüngste Kursschwäche für einen millionenschweren Aktienkauf. Was steckt hinter dem Timing – und wie viel Aussagekraft hat dieses Insider-Signal wirklich?

Bloom Energy: KI-Strom als Wachstumstreiber

Bloom Energy rückt mit einer deutlich erweiterten Brookfield-Partnerschaft stärker in den Fokus der KI-Infrastruktur. Warum Energieversorgung für Rechenzentren jetzt zu einem zentralen Börsenthema wird.

Nike: Zahlen besser, Story schwieriger

Nike liefert auf den ersten Blick solide Quartalszahlen, doch unter der Oberfläche bleiben wichtige Baustellen sichtbar. Was Anleger bei China, Direct-Geschäft, Margen und Analystenreaktionen beachten sollten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Palantir
Nike
Bloom Energy
SMA Solar
Brookfield
Rezolve AI
CONSTELLATION BRANDS
Story Kurs in US Dollar
Story Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Bitcoin wackelt, Samsung baut, Amazon verkauft29. Juni · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
Heidelberg Materials rutscht, SharonAI & Rocket Lab im Fokusgestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Bitcoin-Aktie
Strategys Erholung ist nicht überzeugendgestern, 14:40 Uhr · onvista
Das Firmenlogo von Strategy
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beenden28. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen