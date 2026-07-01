Rheinmetall-Kauf, Bloom-KI-Strom, Nike-Zahlencheck

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Papperger setzt ein Signal

Der Rheinmetall-Chef nutzt die jüngste Kursschwäche für einen millionenschweren Aktienkauf. Was steckt hinter dem Timing – und wie viel Aussagekraft hat dieses Insider-Signal wirklich?

Bloom Energy: KI-Strom als Wachstumstreiber

Bloom Energy rückt mit einer deutlich erweiterten Brookfield-Partnerschaft stärker in den Fokus der KI-Infrastruktur. Warum Energieversorgung für Rechenzentren jetzt zu einem zentralen Börsenthema wird.

Nike: Zahlen besser, Story schwieriger

Nike liefert auf den ersten Blick solide Quartalszahlen, doch unter der Oberfläche bleiben wichtige Baustellen sichtbar. Was Anleger bei China, Direct-Geschäft, Margen und Analystenreaktionen beachten sollten.