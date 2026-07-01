Rocket Lab, Goldman Sachs & Ouster: Diese 3 Aktien überraschen jetzt









Drei US-Aktien, drei völlig unterschiedliche Storys – und alle drei sorgen aktuell für Gesprächsstoff an der Börse. In der neuen Ausgabe von „Aktientrading für Dummies“ nehmen Michael und Andreas mit Goldman Sachs, Rocket Lab und Ouster gleich drei Werte unter die Lupe, die zuletzt durch starke Kursbewegungen, spannende Zukunftsthemen und charttechnische Auffälligkeiten aufgefallen sind. Während Goldman Sachs vom Zinsumfeld, starken Margen und seiner Rolle als traditionsreicher Wall-Street-Gigant profitiert, steht Rocket Lab für die große Raumfahrt-Fantasie rund um Satellitentransporte, wiederverwendbare Raketen und den SpaceX-Hype. Doch nach kräftigen Kursanstiegen stellt sich die entscheidende Frage: Sind diese Aktien noch attraktive Chancen – oder bereits heiß gelaufen?





Besonders spannend wird der Blick auf Ouster, einen Spezialisten für Lidar-Sensorik, der mit Lasertechnologie präzise 3D-Umgebungsdaten für smarte Städte, Verkehr, Robotik, Sicherheit und autonome Anwendungen liefert. Kooperationen mit großen Namen wie Cisco und Nvidia zeigen, dass hier mehr dahinterstecken könnte als nur ein kurzfristiger Hype. Im Webinar treffen fundamentale Analyse und Charttechnik direkt aufeinander: Andreas beleuchtet Geschäftsmodelle, Margen, Bewertungen und Wachstumsperspektiven, während Michael die Kursverläufe, Momentum-Signale und möglichen Einstiegszonen analysiert. Heraus kommt ein kompakter, praxisnaher Marktcheck für alle, die wissen wollen, welche US-Aktien jetzt überraschen – und wo Chancen und Risiken besonders eng beieinanderliegen.









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