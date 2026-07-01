ROUNDUP 2: Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen nach Unwetterwarnung

dpa-AFX · Uhr
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(neu: Rund 100 Starts und Landungen gestrichen)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einer Unwetterwarnung sind am Münchner Flughafen am Vormittag zeitweise keine Maschinen abgefertigt worden. Wegen der Wetterlage sei für 30 Minuten ein Abfertigungsstopp ausgerufen worden, teilte die Betreibergesellschaft auf Nachfrage mit. "Dies geschieht aus Sicherheitsgründen zum Schutz der Passagiere und Beschäftigten vor elektrischen Entladungen."

In dieser Zeit dürften die Flugzeuge nicht be- und entladen werden und Passagiere könnten nicht aus- oder einsteigen, teilte der Flughafen mit. "Dieser Umstand verursacht in der Regel auch Verzögerungen im regulären Flugbetrieb." Aufgrund der Wetterlage komme es europaweit zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel am Vormittag. Deshalb seien in München rund 100 Starts und Landungen gestrichen worden, teilte der Flughafen mit.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel gewarnt./fjm/DP/jha

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