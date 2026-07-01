ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung trübt sich weniger ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juni nicht ganz so stark eingetrübt wie zunächst ermittelt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um lediglich 0,2 Punkte auf 51,4 Punkte, wie S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Der Wert liegt damit aber weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. "Mit dem erneuten Anstieg der Industrieproduktion im Juni verstärken sich nun die Anzeichen, dass die Eurozonen-Wirtschaft erfreulich widerstandsfähig ist", schrieb Chris Williamson, Chefökonom bei S&P Global. Ob aber die positiven Nachrichten aus dem Nahen Osten kurzfristig zu einem weiteren Aufschwung der Industriekonjunktur führen, sei keineswegs ausgemacht.

In einer ersten Schätzung war für Juni noch ein Wert von 51,3 Punkten ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet.

Mit Blick auf einzelne Länder liegt der Indikator für Deutschland nunmehr überraschend weiterhin leicht über der Wachstumsschwelle, wie die zweite Schätzung ergab. In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, sprang der Wert für die Stimmung in den Industrieunternehmen deutlicher über die Schwelle von 50 Punkten als zunächst ermittelt.

In weiteren wichtigen Ländern der Eurozone hingegen zeigte sich ein etwas pessimistischeres Bild. So trübte sich in Italien die Stimmung im Juni etwas stärker ein als erwartet; der Indikator signalisiert aber weiterhin Wachstum. In Spanien rutschte der Index gar überraschend unter die Schwelle von 50 Punkten, was auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. In beiden Ländern wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Die Daten im Überblick:

Region/Index Juni Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Industrie 51,4 51,3 51,3 51,6 DEUTSCHLAND Industrie 50,3 50,0 50,0 50,1 FRANKREICH Industrie 51,2 50,7 50,7 49,7 ITALIEN Industrie 52,2 52,4 --- 52,9 SPANIEN Industrie 49,7 51,0 --- 51,2

(in Punkten)

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