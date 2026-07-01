Siemens baut Schaltanlagen-Werk in Frankfurt aus - 700 neue Jobs

München, 01. ⁠Jul (Reuters) - Der Münchner Technologiekonzern Siemens baut angesichts der boomenden Nachfrage nach Rechenzentren sein Werk für elektrische Schaltanlagen in Frankfurt für 300 Millionen Euro aus. Es gehe um die Fertigung ‌von Schlüsseltechnologien für die globale Energiewende und KI-Rechenzentren, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die beiden Fabriken in Frankfurt ⁠sollen ab ⁠sofort ausgebaut werden, zugleich beginnt Siemens mit dem Bau eines neuen Zulieferwerks auf einem gemieteten Grundstück im benachbarten Offenbach, das im Frühjahr 2027 in Betrieb gehen soll. Bis 2030 sollen dadurch 700 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Bisher ‌arbeiten in dem Frankfurter Werk 2800 ‌Menschen für Siemens.

"Mit dieser Investition stärken wir unsere Führungsrolle bei Technologien, die das Rückgrat der Industrien von morgen bilden", sagte ⁠Vorstandschef Roland Busch. Schaltanlagen verteilen und regulieren den Strom in ‌Fabriken, die immer mehr elektrifiziert ⁠werden, oder in Rechenzentren, die zurzeit wegen der benötigten hohen Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz (KI) stark nachgefragt sind. Siemens-Technologie-Vorstand Peter Körte nennt die Schaltanlagen "das technische Herzstück für ‌die künftigen Superhirne der ⁠Industrie". Im März hatte Siemens ⁠dafür schon Investitionen von 165 Millionen Dollar in seine Werke in den USA angekündigt.

Siemens-Chef Busch verband die Ankündigung mit einem Appell an die Bundesregierung: "Damit solche Investitionen auch künftig in Deutschland entstehen, brauchen wir jetzt mehr Mut zu Strukturreformen: Bürokratieabbau, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und geringere Unternehmenssteuern sind entscheidend für mehr Wachstum in Deutschland."

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)