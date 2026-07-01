Was bewegt die Aktie?

SK Hynix kommt an die US-Börse. Der neue Ticker steht mit SKHY fest, notiert wird über eine ADS-Struktur, deren genaue Ausgestaltung noch offen ist. Geplant sind rund 18 Millionen neue Stammaktien mit einem Volumen von knapp 30 Milliarden Dollar, was etwa 45 Billionen Won und damit ungefähr dem koreanischen Investitionsbudget entspricht.

Dahinter steht Südkoreas große Investitionsoffensive, die zuletzt die Schwankungen zusätzlich anheizte. Kurzfristig ändert das nichts: Der Markt bleibt in einem klaren Nachfrageüberhang. Neue Kapazitäten brauchen Jahre, konkrete Projekte und Zeitpläne fehlen bislang.

Charttechnik

Die koreanische Aktie schwankt heftig. Bewegungen von 15 bis 20 Prozent an einem Tag und Rutsche von rund 18 Prozent binnen zwei Tagen sind hier keine Ausnahme, ähnliche Ausschläge von 28 oder 30 Prozent gab es zuvor mehrfach. Die übergeordnete Richtung zeigt weiter nach oben, getragen vom Engpass bei Speichern für GPUs und den KI-Ausbau.

Martins Einschätzung

Nicht nur HBM, auch NAND und das gesamte Speichersegment sind knapp. Tim Cook spricht von einer einmaligen Knappheitssituation, Elon Musk von einer wahnsinnigen Nachfrage. Selbst Apples Versuch, über den chinesischen Hersteller CXMT an Speicher zu kommen, dürfte kaum Entlastung bringen. Ich gehe davon aus, dass die Knappheit den Preis bestimmt, und die hohe Volatilität liefert günstige Einstiegsgelegenheiten.