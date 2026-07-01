Was bewegt die Aktie?

US-Behörden bereiten offenbar ein Importverbot für chinesische Wechselrichter vor. Als großer westlicher Anbieter zählt SMA Solar zu den Unternehmen, die davon am stärksten profitieren könnten, weil chinesische Produkte bislang zu Dumpingpreisen auf den Markt drängen. Auch SolarEdge und Enphase reagierten leicht positiv, doch der Effekt dürfte bei SMA am größten ausfallen. Wie kräftig der Schub wird, hängt vom Umfang des Verbots ab: von Ausnahmen, vom Zeitpunkt und davon, ob Washington Preisuntergrenzen festlegt.

Fundamental hellt sich das Bild auf. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 28, nachdem es vor einigen Monaten noch das 120- bis 140-Fache betrug. Für das laufende Jahr zeichnet sich ein Gewinnwachstum von 70 Prozent ab, im Jahr darauf noch einmal 18 Prozent. Damit kehrt SMA Solar nach mehreren Verlustjahren in die Gewinnzone zurück. Zusätzlich rückt das Thema Energieknappheit die Aktie in den Fokus, weil der Bau von KI-Rechenzentren in den USA und Europa die Stromversorgung verknappt.

Charttechnik

Die jüngste Korrektur verlief als einfache ABC-Bewegung, danach bildete SMA Solar ein höheres Tief und ein höheres Hoch. Steigende Kurse liefen unter deutlich höherem Volumen als die Abwärtsphase, was für die Käuferseite spricht. Ein wichtiges Unterstützungslevel liegt bei rund 59 Euro. Auf der Oberseite zeigt sich ein kleiner Fehlausbruch am langfristigen Widerstand. Fällt der Kurs unter das jüngste Tief, ohne vorher ein neues Hoch zu markieren, endet die Erholung vorerst.

Martins Einschätzung

Die Ausgangslage bleibt bullisch, solange das jüngste Tief hält. Das drohende Importverbot und die Energieknappheit sprechen für SMA Solar. Am kleinen Fehlausbruch bleibe ich trotzdem vorsichtig und würde Risiken unterhalb des letzten Tiefs absichern.