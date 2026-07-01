Spritpreise legen auch am Tag nach Rabatt-Ende kräftig zu

Berlin, 01. ⁠Jul (Reuters) - Am ersten Tag nach dem Auslaufen des Tankrabatts sind die Preise für Benzin und Diesel am Mittwoch an den Zapfsäulen kräftig gestiegen. Laut Auswertungen des Automobilclubs ADAC verteuerte sich ein Liter Super E10 zur Mittagszeit zwischen 11.45 Uhr ‌und 12.15 Uhr im bundesweiten Mittel um 18,2 Cent auf 2,15 Euro. Bei Diesel betrug der Aufschlag im selben Zeitraum 20,4 Cent auf ⁠2,11 Euro ⁠pro Liter. Bereits am Dienstag, dem letzten Tag des Tankrabatts durch eine niedrigere Steuer, hatten die Mineralölkonzerne die Preise massiv angehoben. Nach Einschätzung des ADAC haben sie damit das Ende des Rabatts vorweggenommen.

Am Dienstag waren die Aufschläge sogar mit 20,3 Cent bei Super E10 und 24,0 Cent bei Diesel ‌noch höher als am Mittwoch ausgefallen. Trotz ‌des etwas geringeren Anstiegs am Mittwoch lag das Preisniveau laut ADAC am Vormittag bereits deutlich über dem des Vortages: Super E10 kostete um 11.45 Uhr 13,8 Cent ⁠mehr als am Dienstag, bei Diesel betrug der Unterschied 15,6 Cent.

Vom 1. Mai ‌bis 30. Juni galten für zwei ⁠Monate Steuersenkungen für Benzin und Diesel in Höhe von knapp 17 Cent pro Liter. Damit sollte der starke Anstieg der Spritpreise als Folge des Iran-Kriegs zeitweise abgefedert werden. Der Bund rechnet dadurch mit ‌Steuermindereinnahmen in diesem Jahr von etwa ⁠1,6 Milliarden Euro.

Die Preissprünge am Mittwoch ⁠und Dienstag liegen nur knapp unter den Rekordwerten seit Einführung der neuen Preisregel. Der bisher höchste Sprung bei Super E10 lag am 11. Juni bei 21,8 Cent, bei Diesel am 22. Juni bei 25,6 Cent.

Seit Anfang April dürfen die Anbieter ihre Preise nur einmal täglich um 12.00 Uhr erhöhen, was die Branche regelmäßig für einen deutlichen Aufschlag nutzt. Bis zur Mittagszeit des nächsten Tages fallen die Preise in der Regel ⁠dann wieder.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)