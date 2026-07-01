TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung 14:00 DEU: Rational, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26 09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26 14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26 SONSTIGE TERMINE 07:00 BEL: Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments Die Umfrage untersucht laut Parlament, wie die EU-Bürger ihre Zukunft wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die EU haben. 09:30 DEU: Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit IND: Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen

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