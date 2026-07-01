TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juli 2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Juli
TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz 10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Michelin, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 (für Sell-Side Analysten) GBR: Sainsbury, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht 08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe 09:30 LUX: EuGH urteilt zu Milliarden-Kartellstrafe gegen Google 10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. HINWEIS USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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