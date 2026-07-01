Trading-Chance T-Bond: Zukauf-Chance und 75% Treffer

Fundamentale Treiber hinter saisonalen Regelmäßigkeiten

Eine statistische Auffälligkeit ist nicht einfach eine zufällige Begebenheit. Jedenfalls dann nicht, wenn sich ein Muster nicht nur über fünf bis zehn Jahre zeigt, sondern über vier, fünf oder sechs Dekaden. Dabei ist es obendrein wichtig, dass der Gewinnvorteil nicht flach ist, sondern signifikant hoch. Das zeigt sich einmal in der Trefferquote, aber vor allem auch in der Auszahlungsquote. Damit bezeichnet man den durchschnittlichen Gewinn pro Trade.

Doch was könnten Treiber fundamentaler Natur sein? Es handelt sich stets um sich zwingend häufig und in schöner Regelmäßigkeit wiederholende Handlungen und Geschäfte. Sie selbst kennen das aus Ihrem Alltag zu Hauf, ohne dass es Ihnen wahrscheinlich jetzt bewusst ist. Aus meiner Kindheit weiß ich zum Beispiel noch, dass meine Eltern einmal im Monat, immer zum Monatsanfang einen Großeinkauf gemacht haben. Versicherungen, Abonnement-Gebühren, Steuerzahlungen – all das tritt regelmäßig auf. Beim Konsum haben wir um Weihnachten und Ostern entsprechende Hoch-Phasen, im Winter heizen wir, im Frühjahr bricht die Spargel- und Erdbeerzeit an. Man könnte das nun endlos fortsetzen, aber es wird bereits klar: an vielen Stellen unseres Alltags haben wir selbst, sich wiederholende Muster.

Bei Rohstoffen hängen Regelmäßigkeiten unter anderem mit den Pflanz- und Erntezyklen zusammen. Diese wiederum werden vom Wetter bzw. den Jahreszeiten beeinflusst. Niemand würde auf die Idee kommen, im November (jedenfalls in unseren Breitengraden) Bohnen, Erdbeeren oder Mais auf dem Feld auszusäen. Es würde bedingt durch die Temperaturen nichts wachsen. In spezifischen Jahresabschnitten treten gehäuft Ernteschäden auf, beispielsweise durch die Hurricane-Season oder durch extreme Hitze, sowie durch Frost. Frostschäden werden jedoch nie im Hochsommer auftreten. Somit ist das Zeitfenster, in dem es dadurch ausgelöst einen Preischock geben kann, eingegrenzt. An den Terminmärkten werden solche Risiken diskontiert. Wir sehen beispielsweise in 76 Prozent der Jahre steigende Preise bei Orangensaft zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember. Die Marktteilnehmer bauen ein Risikopremium auf, da sie fürchten, es könnte in Florida zu Frostschäden an den Bäumen kommen.

Lagerbestände von Energierohstoffen werden im Winter durch den Verbrauch geleert, ab März aufgefüllt. Letzteres erzeugt eine immer wiederkehrende Nachfrage in der Zeit von März bis September/Oktober, die in etwa dreiviertel der Fälle steigende Erdgas-Preise im benannten Jahresabschnitt bewirkt.

Dann haben wir zu spezifischen Terminen Lieferperioden für spezifische Rohstoffe, um die herum es auch auffällige regelmäßige Preisdynamiken gibt. Wir haben heute jedoch keinen Rohstoff, sondern einen Anleihenmarkt als Trading-Chance. Was ist dort der Auslöser für solche saisonalen Muster, wir sie nachfolgend vorstellen? Nun, hier hat es primär mit den Zeiten von überraschenden oder eben nicht mehr überraschenden Notenbankentscheidungen zu tun. Zudem sehen wir eine breit angelegte Umschichtung der institutionellen Adressen vor der Ferienzeit. Hier wandert immer wieder Kapital aus offensiveren Anlageformen, wie zum Beispiel Aktien, in defensivere, wie eben Anleihen.

Saisonale Stärke zwischen Mai und September: Zukauf-Chance

Die Saisonalität der 30-jährigen US-Staatsanleihen zeigt die signifikantesten Auffälligkeiten zwischen etwa dem 10. Mai und dem ersten September. In 75 Prozent der Jahre steht der T-Bond am Ende dieses Zeitfensters höher, als am Anfang. Der markanteste Monat ist dabei der August. Hier gab es die größten Anstiege und im Schnitt den besten Erwartungswert.

Im Juli haben wir als Einstiegs- und Zukauf-Chance für den nahenden August zwei statistische Häufungspunkte, die für einen Einstieg/Zukauf prädestiniert sind: Anfang Juli (also jetzt) und kurz vor dem Monatsende. Entsprechend sehen wir nun auch angesichts der in den vergangenen Tagen zurückgekommenen Notierungen wieder eine ausgezeichnete Möglichkeit, etwaige bestehende Engagements aufzustocken.

Quelle: www.market-bulls.com

Fazit

Die Saisonalität weist uns den Weg. Jetzt und Ende des Monats bieten sich weitere Tranchen Long T-Bond an. Wie Sie wissen halten wir es grundsätzlich für sinnvoll, bei derart langen Zeitintervallen in mehreren Tranchen jeweils kleine Positionen zu eröffnen und so einen Cost-Average-Effekt zu erzielen. Nach den ersten saisonalen Chancen, die wir in vorangegangenen Analysen aufgezeigt hatten, ist für uns zu dieser Zeit stets eine weitere Tranche dran. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht und möchten Ihnen dieses nun vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 104,774. Bei einem aktuellen Kurs von 112,41 ergibt sich somit ein Hebel von 14,41. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PE19AF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 115

Unterstützungen: 110

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PE19AF ISIN DE000PE19AF4 Basispreis 104,774 K.O.-Schwelle 104,774 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 14,41 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.