US-Militär mit großem Hilfseinsatz in Venezuela nach Erdbeben

Washington, 01. ⁠Jul (Reuters) - Das US-Militär ist mit einem großen Aufgebot in und um Venezuela im Einsatz, um nach den verheerenden Erdbeben in der vergangenen Woche Hilfe zu leisten. Mehr als 900 Einsatzkräfte seien im Land und weitere rund 800 ‌auf Stützpunkten in Puerto Rico und Curaçao, sagte der Befehlshaber des US-Südkommandos, General Francis Donovan, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die US-Streitkräfte hätten ⁠sich an ⁠Such- und Rettungsaktionen beteiligt, bei der Wiederinbetriebnahme des Flughafens geholfen und Luft- und Seetransporte für humanitäre Hilfe mobilisiert. Zudem würden mindestens vier oder fünf MQ-9-Reaper-Drohnen über Venezuela eingesetzt, um den venezolanischen Behörden ein besseres Lagebild zu verschaffen.

Der Einsatz markiert eine bemerkenswerte Wende in den Beziehungen zwischen den ‌beiden Ländern. Noch am 3. Januar hatte ‌das US-Militär eine Razzia ausgeführt, um den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zu ergreifen und ihn für einen Prozess wegen Drogenhandels nach New York zu bringen. "Der 3. ⁠Januar ist noch nicht so lange her. Und man muss sich nur ‌ansehen, wie sich diese Beziehung gewandelt hat", ⁠sagte Donovan. Zuletzt tötete das US-Militär in Abstimmung mit den venezolanischen Behörden den Anführer der Gefängnisbande "Tren de Aragua".

Venezuela war am vergangenen Mittwoch von zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 erschüttert worden, ‌die Gebäude zum Einsturz brachten ⁠und Tausende von Menschen unter den ⁠Trümmern begruben. Nach Angaben der Regierung wurde bisher nur ein dreijähriges Kind lebend gerettet. Donovan lehnte es ab, über die Dauer des Einsatzes zu spekulieren. Es gebe jedoch keine Pläne für einen dauerhaften Einsatz der entsandten Truppen. "Es ist nicht die Rede davon, zu bleiben", sagte er. "Wir gehen, wenn wir fertig sind." Donovan äußerte jedoch die Hoffnung, dass der Einsatz die Tür für engere militärische Beziehungen zu Venezuela öffnen ⁠könnte.

(Bericht von Phil Stewart. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)