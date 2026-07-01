USA heben Exportbeschränkungen für Anthropic-KI auf

Frankfurt, 01. ⁠Jul (Reuters) - Rund drei Wochen nach dem Verbot durch die US-Regierung darf das Startup Anthropic seine fortschrittlichsten KI-Modelle wieder ausgewählten ausländischen Nutzern zur Verfügung stellen. Dies teilte Handelsminister Howard Lutnick dem Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) in einem Schreiben mit, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Anthropic habe sich bereit ‌erklärt, kontinuierlich mögliche Sicherheitsrisiken zu prüfen und zu beheben. Zudem erarbeite das Startup in enger Kooperation mit der US-Regierung einen Mechanismus, um Behörden über missbräuchliche Aktivitäten zu informieren. ⁠Er behalte sich ⁠jedoch vor, die Beschränkungen wieder in Kraft zu setzen, "sollten sich die Umstände ändern oder Anthropic seinen Verpflichtungen nicht nachkommen".

Die USA hatten das Unternehmen wegen möglicher Gefahren für die nationale Sicherheit angewiesen, die KI-Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" für ausländische Nutzer abzuschalten. Die Regierung befürchtet, dass die Programme von militärischen Geheimdiensten Chinas, Russlands oder anderer Staaten missbraucht werden könnten. Zuvor ‌war es Forschern gelungen, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Dadurch deckte die ‌KI nicht nur Schwachstellen in IT-Systemen auf, sondern erstellte auch gleich den passenden Schadcode, um diese auszunutzen.

Anthropic hat nach eigenen Angaben die Schutzmechanismen inzwischen verstärkt, um sogenannte Jailbreaks zu verhindern. Das Startup ⁠warnte jedoch, es sei "wahrscheinlich unmöglich", ein KI-Modell vollständig gegen Missbrauch zu schützen. Es bestehe die ‌Gefahr, dass ein universeller Jailbreak entwickelt werde, der "ein ⁠ganzes Spektrum schädlicher Verhaltensweisen" freischaltet. Man arbeite jedoch mit Unternehmen wie Microsoft oder Google zusammen, um Missbrauchsversuche zu erkennen und zu blockieren.

Dem Startup zufolge erhielten ausländische Teilnehmer des Projekts "Glasswing" ab dem 1. Juli wieder Zugriff auf die neuesten KI-Modelle. ‌Da sich diese vor allem durch verbesserte Fähigkeiten ⁠beim Aufspüren von Software-Sicherheitslücken auszeichnen, hat Anthropic ⁠bislang auf eine allgemeine Veröffentlichung verzichtet. Stattdessen können ausgewählte Unternehmen und staatliche Institutionen vorab ihre kritischen IT-Systeme auf Schwachstellen prüfen.

Die US-Regierung erhöht den Druck auf die Entwickler Künstlicher Intelligenz (KI). So verschob der Anthropic-Rivale OpenAI die Veröffentlichung seines neuesten Modells GPT-5.6 auf Anordnung der Behörden. Stattdessen erhalten nur ausgewählte Nutzer Zugang. Die Beziehung zwischen Anthropic und der US-Regierung gilt als angespannt. Das Verteidigungsministerium hatte den KI-Entwickler vor einigen Monaten als Sicherheitsrisiko eingestuft, nachdem sich das Startup geweigert hatte, seine KI für bestimmte Anwendungsgebiete freizugeben.

(Bericht von Chris ⁠Thomas, Karen Freifeld and Deepa Seetharaman; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)