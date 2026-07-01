Volkswagen und Bosch beenden Zusammenarbeit bei automatisiertem Fahren

Berlin, 01. ⁠Jul (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen und der weltweit führende Zulieferer Bosch beenden ihre Zusammenarbeit beim automatisierten Fahren. Die beiden Unternehmen hätten gemeinsam ein Fahrerassistenzsystem entwickelt, bei dem der Fahrer in bestimmten Situationen ‌die Hände vom Lenkrad nehmen könne, das jetzt in die Serienproduktion gehen solle, teilten Volkswagen und Bosch am Mittwoch mit. Bei ⁠hochautomatisierten Systemen, ⁠bei denen der Fahrer zeitweise die Verantwortung an das Fahrzeug abgeben kann, trennen sich aber die Wege. VW-Chef Oliver Blume sagte, der Wolfsburger Konzern halte an dem Ziel fest, hochautomatisiertes Fahren nach Europa und Nordamerika zu bringen. Die VW-Softwaretochter Cariad und ‌Bosch hätten eine technologische Grundlage geschaffen, ‌auf der das Unternehmen jetzt aufbaue.

VW und Bosch hatten sich 2022 auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die beiden Unternehmen hätten einen Software-Stack mit Künstlicher ⁠Intelligenz geschaffen, der nun in verschiedenen Fahrzeugklassen zum Einsatz kommen solle. ‌Diese Lösung stehe nun beiden ⁠Projektpartnern zur Verfügung, hieß es.

Die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen hat sich in den vergangenen Jahren massiv beschleunigt. Dabei spielen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eine entscheidende Rolle. Durch sie ‌gelingt es deutlich besser und ⁠schneller, auch sehr seltene Fahrereignisse zu ⁠trainieren. Cariad-Chef Peter Bosch sagte, die nächste Generation automatisierter Fahrfunktionen werde durch KI-basierte Systeme geprägt. In der Vergangenheit spielten dagegen regelbasierte Systeme eine dominante Rolle. Das hat den Nachteil, dass jede Ausnahmesituation eigens in der Programmierung vorgesehen werden muss - etwa Situationen, in denen ein Auto eine durchgezogene Linie überfahren muss, um einem Hindernis auszuweichen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von ⁠Ralf Banser und Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)