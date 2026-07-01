Zuckergeschäft verhagelt Primark-Mutter die Bilanz

London, ⁠01. Jul (Reuters) - Trotz wachsender Umsätze bei der Modekette Primark rechnet der Mutterkonzern AB Foods für das laufende Geschäftsjahr weiterhin mit einem ‌Rückgang des bereinigten Betriebsgewinns. Grund dafür sei vor allem das schwächelnde Zuckergeschäft, dessen Umsatz ⁠im ⁠dritten Quartal um vier Prozent gesunken sei, teilte AB Foods am Mittwoch mit. Der Nahost-Konflikt habe die Gaspreise in die Höhe getrieben, was die Gewinnaussichten ‌in Europa eintrübe.

Derweil legte der ‌Umsatz der Modekette Primark im dritten Geschäftsquartal währungsbereinigt um drei Prozent zu. Im Lebensmittelgeschäft, ⁠zu dem Marken wie Ovomaltine und Twinings ‌gehören, stiegen die Erlöse ⁠um ein Prozent. Der Konzern bekräftigte seine Pläne, die Fast-Fashion-Tochter Primark bis Ende 2027 abzuspalten und an die ‌Börse zu bringen.

Analysten ⁠erwarten für das bis ⁠September laufende Bilanzjahr im Schnitt ein bereinigtes Betriebsergebnis von 1,55 Milliarden Pfund (1,85 Milliarden Euro) – ein Rückgang gegenüber den 1,73 Milliarden Pfund im Vorjahr.

(Bericht von James Davey, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)