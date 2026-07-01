Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung
Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung
01.07.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 01. Juli 2026
Anlässlich der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli 2026 waren 2’956’197 Aktienstimmen vertreten (89.1% des Aktienkapitals). Die Generalversammlung genehmigte sämtliche Anträge des Verwaltungsrats:
- Der Geschäftsbericht 2025/26 und der Vergütungsbericht 2025/26 wurden genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.
- Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Der Antrag auf eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.25 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve wurde angenommen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025/26 erteilt.
- In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).
- Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Frédéric Königsegg gewählt.
- Ins NCC gewählt wurden Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).
- Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.
- Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.
- Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde genehmigt.
- Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027/28 wurde genehmigt.
Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027.
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Weitere Informationen
Patrick Zingg, Head Investor Relations
Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich
Tel. +41 44 206 29 39
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch
Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
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