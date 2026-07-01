Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung



01.07.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

Zürich, 01. Juli 2026

Anlässlich der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli 2026 waren 2’956’197 Aktienstimmen vertreten (89.1% des Aktienkapitals). Die Generalversammlung genehmigte sämtliche Anträge des Verwaltungsrats:

Der Geschäftsbericht 2025/26 und der Vergütungsbericht 2025/26 wurden genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Antrag auf eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.25 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve wurde angenommen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025/26 erteilt.

In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).

Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Frédéric Königsegg gewählt.

Ins NCC gewählt wurden Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.

Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.

Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde genehmigt.

Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027/28 wurde genehmigt.

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027.

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Weitere Informationen

Patrick Zingg, Head Investor Relations

Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich

Tel. +41 44 206 29 39

E-Mail: investor.relations@zueblin.ch

Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

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