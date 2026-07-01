Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung

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Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung

01.07.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 01. Juli 2026

Anlässlich der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli 2026 waren 2’956’197 Aktienstimmen vertreten (89.1% des Aktienkapitals). Die Generalversammlung genehmigte sämtliche Anträge des Verwaltungsrats:

  • Der Geschäftsbericht 2025/26 und der Vergütungsbericht 2025/26 wurden genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.
  • Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
  • Der Antrag auf eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.25 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve wurde angenommen.
  • Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025/26 erteilt.
  • In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).
  • Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Frédéric Königsegg gewählt.
  • Ins NCC gewählt wurden Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).
  • Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.
  • Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.
  • Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde genehmigt.
  • Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027/28 wurde genehmigt.

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027.

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Weitere Informationen

Patrick Zingg, Head Investor Relations
Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich
Tel. +41 44 206 29 39
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch

Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Züblin Immobilien Holding AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Schweiz
Telefon:+41 44 206 29 39
Fax:+41 44 206 29 38
E-Mail:investor.relations@zueblin.ch
Internet:www.zueblin.ch
ISIN:CH0312309682
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