Acht Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

Kiew, 02. Jul (Reuters) - ⁠Russland hat Kiew erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen und dabei nach Angaben der Behörden in der ukrainischen Hauptstadt mindestens acht Menschen getötet. 34 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Nach einem Direkttreffer seien die ersten sechs Stockwerke eines großen Wohnhauses eingestürzt. Unter den Verletzten seien auch Rettungskräfte ‌einer Ambulanzstation. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, erklärte, Wohngebäude seien getroffen worden, in einem Hotel im Stadtzentrum sei ein Brand ausgebrochen. Im gesamten Stadtgebiet seien etwa drei Dutzend Orte beschädigt worden. Ein Reuters-Augenzeuge berichtete ⁠von mehreren schweren ⁠Explosionen.

Das russische Verteidigungsministerium sprach von Vergeltung für ukrainische Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Zuletzt hatte die Ukraine ihre Angriffe auf Ziele tief in Russland verstärkt und dabei vor allem die Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Dies führte zu Treibstoffengpässen in Russland, dem drittgrößten Ölproduzenten der Welt, wodurch die Führung in Moskau zu Benzinimporten aus Ländern wie etwa Indien gezwungen wurde.

Zahlreiche Einwohner von Kiew suchten während des Luftangriffs in der Nacht Schutz in U-Bahn-Stationen. Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur ‌Reuters zeigten, wie Rettungskräfte sich bei Sonnenaufgang durch die Trümmer eines neunstöckigen ‌Gebäudes arbeiteten. Es war der schwerste russische Schlag gegen das Land seit Mitte Juni. "Eine weitere schreckliche Nacht für die Bewohner der Stadt, die sie in Schutzräumen verbringen mussten", schrieb die ukrainische Botschafterin in den USA, Olha Stefanischyna, auf der Online-Plattform X.

Der ⁠ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor dem nächtlichen Angriff gewarnt. Er kündigte an, seinen Besuch in Dublin vorzeitig abzubrechen, ‌nachdem er am Mittwoch zum Auftakt der irischen EU-Ratspräsidentschaft angereist ⁠war. Das benachbarte Nato-Mitglied Polen ließ wegen der Angriffe vorsorglich Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums aufsteigen. Zudem verhängte das benachbarte Finnland in der östlichen Ostsee vorübergehend Flugbeschränkungen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, die Streitkräfte hätten als Vergeltung auf ukrainische Angriffe einen massiven Angriff auf Kiew und andere Orte ‌mit Präzisionswaffen großer Reichweite aus der Luft, vom Land und ⁠von See sowie mit Drohnen ausgeführt. Dabei seien ⁠Militär- und Energieanlagen im Raum Kiew sowie Militärflughäfen in mehreren Regionen wie etwa in den zentral-östlichen Oblasten Poltawa und Dnipropetrowsk getroffen worden.

Auch die Ukraine griff Russland erneut an. Die russische Luftabwehr habe dabei 327 ukrainische Drohnen abgeschossen, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. In der russischen Grenzregion Belgorod wurde den örtlichen Behörden zufolge ein Mann durch einen Drohneneinschlag in sein Haus getötet, seine Frau wurde verletzt. Die Angaben zu den Opfern ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Beide Seiten betonen stets, keine zivilen Ziele ins Visier zu nehmen. Selenskyj hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Verhandlungen zur Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden ⁠Krieges angeboten, was dieser jedoch abgelehnt hatte.

(Bericht von Valentyn Ogirenko, Gleb Garanich und Jekaterina Golubkova, geschrieben von Christian Götz. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)