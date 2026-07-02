Adobe-Kehrtwende, Meta-Cloud, Nebius unter Druck

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adobe: HSBC dreht auf Buy

HSBC wird bei Adobe wieder deutlich konstruktiver. Nach einer vorsichtigen Einschätzung im Frühjahr kommt nun die Hochstufung — und genau das macht die Aktie heute spannend. Entscheidend ist die Frage, ob der Markt die KI-Risiken zuletzt zu hart eingepreist hat.

Meta: Kommt jetzt das Cloud-Geschäft?

Meta investiert gewaltige Summen in KI-Infrastruktur. Nun verdichten sich die Hinweise, dass daraus mehr werden könnte als nur ein Kostenblock für interne Produkte. Ein mögliches „Meta Compute“-Angebot könnte die Story rund um KI, CapEx und künftige Erlöse neu sortieren.

Nebius: Zu Recht unter Druck?

Neo-Cloud-Anbieter wie Nebius geraten durch Metas mögliche Cloud-Pläne kurzfristig in den Fokus. Doch die Nachricht lässt sich nicht nur negativ lesen. Wenn AI-Compute so wertvoll ist, dass selbst Meta externe Erlöse anstrebt, könnte das auch eine wichtige Botschaft für das Geschäftsmodell von Nebius sein.