Softwareaktie mit Turnaround-Chance

Adobe: Wieso ich den Adobe-Ausverkauf für übertrieben halte

onvista · Uhr

Adobe legt an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen jeweils rund drei Prozent zu und bildet damit nahe der 190-Dollar-Marke ein mögliches Doppeltief aus. Nach dem massiven Kursverfall der vergangenen Jahre wirkt die Bewertung inzwischen ungewöhnlich günstig.

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Was bewegt die Aktie?

Der Kurs von Adobe fiel von rund 700 Dollar über eine Erholung auf mehr als 600 Dollar zuletzt wieder unter 200 Dollar zurück – ein ausgesprochen volatiler Verlauf. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis steht Adobe aktuell bei 8,1 für die kommenden zwölf Monate, ein für ein Unternehmen dieser Größe sehr niedriger Wert.

Das PEG-Ratio, das dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum der kommenden fünf Jahre setzt, liegt bei 0,6 und signalisiert damit eine günstige Bewertung. Umsatz und Gewinn wachsen seit Jahren zweistellig, trotz anhaltender Sorgen um die Konkurrenz durch KI-Werkzeuge.

Charttechnik

Die Widerstandszone zwischen 225 und 230 Dollar war zuvor über mehrere Wochen ein starkes Unterstützungsniveau, bevor sie dynamisch nach unten durchbrochen wurde und dadurch zum Widerstand wurde. Ein Test der seit Monaten fallenden Trendlinie wäre nach dem jüngsten Doppeltief eine normale Entwicklung.

Martins Einschätzung

Bei einem Einstieg um 212 Dollar mit einem Stopp knapp unter dem Tief bei 190 Dollar liegt das Risiko bei rund 22 Dollar je Aktie. Dem steht bei einem Ausbruch über die Widerstandszone eine mögliche Bewegung bis in den Bereich von 275 Dollar gegenüber. Dieses Chance-Risiko-Verhältnis macht Adobe für mich aktuell zu einer guten Idee für die Longseite.

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Adobe

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