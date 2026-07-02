AKTIE IM FOKUS 2: Ausgliederung und Kaufempfehlung - Bayer über 50 Euro

(neu: Kursentwicklung aktualisiert und erweitert)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bayer-Aktien haben es am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren wieder über die runde Marke von 50 Euro geschafft. Charttechnisch kommt das einem Ausbruch gleich. Die Bündelung des Glyphosat-Geschäfts in den USA in einem eigenständigen Unternehmen namens Ruveon nebst einer neuen Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben den Papieren kräftig Auftrieb gegeben. Zuletzt ging es um fünf Prozent auf 51,45 Euro nach oben.

Bayer begründete den Schritt damit, dass Ruveon eigenständig agiler handeln und damit der spezifischen Wettbewerbsdynamik in dem durch Nachahmerprodukte geprägten Markt besser begegnen könne. Ruveon soll sich auf alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts konzentrieren - von Preisgestaltung bis hin zu Produktion und Logistik.

Die Deutsche Bank argumentierte derweil, dass sich die juristische Lage rund um Glyphosat in den USA zuletzt deutlich zugunsten der Leverkusener entwickelt habe. Unter dem Strich dürften die Rückstellungen des Konzerns für eine Beendigung der Rechtsstreitigkeiten ausreichen. Damit könne sich der Fokus nun wieder auf das operative Geschäft richten - mit guten Wachstumschancen sowohl in der Agrar- als auch in der Pharmasparte.

Mit den Kursgewinnen bringt es die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn auf ein Plus von fast 40 Prozent. Sie rangiert damit auf Rang drei im Dax , übertroffen nur von Infineon und Hochtief . Mitte Februar hatte der Kurs die 50-Euro-Marke noch haarscharf verpasst, anschließend ging es wieder abwärts bis auf unter 34 Euro Anfang Juni. Darauf folgte eine fulminante Rally, die an diesem Donnerstag ihre Fortsetzung fand./bek/ag/stk