Immobiliemarkt

Geplantes Verbot von Verstaatlichung treibt Immobilienwerte an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Deutschlands Immobilienaktien haben am Donnerstag von einem geplanten Verbot der Verstaatlichung von Mietwohnungen profitiert. Im Dax zogen die Papiere von Vonovia um 4,8 Prozent an, im MDax verteuerten sich TAG Immobilien um 3,5 Prozent und Aroundtown um 1,8 Prozent.

Die Koalition will politischen Überlegungen zur Enteignung von Konzernen mit großen Mietwohnungsbeständen endgültig einen Riegel vorschieben. "Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist", heißt es in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses.

Besonders für Vonovia sei der Beschluss eine gute Nachricht, sagte ein Börsianer. Die Gesellschaft sei besonders stark in den wegen steigender Mietpreise unter hohem politischem Druck stehenden deutschen Großstädten positioniert. "Allen voran in Berlin, wo das Thema Enteignung immer besonders virulent war", so der Marktteilnehmer. Aus Investorensicht würde damit ein nicht unerhebliches Risiko aus dem Weg geräumt.

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