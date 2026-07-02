ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Belastung durch die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten verflüchtige sich langsam, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung nach der zuletzt günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs. Der Fokus richte sich nun wieder zunehmend auf das eigentliche Geschäft der Leverkusener und ihr Wertschöpfungspotenzial./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
Deutsche Bank

Das könnte dich auch interessieren

Aktie legt zu
Bayer-Aktie nimmt 50-Euro-Marke ins Visierheute, 06:49 Uhr · dpa-AFX
Das Bayer-Logo auf einem Hochhaus.
Weitere Artikel