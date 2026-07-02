ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Krones auf 188 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 189 auf 188 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund einer geringeren Zahl an Arbeitstagen dürfte der Umsatz des Abfüllanlagen-Herstellers im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesunken sein, schrieb Stefan Augustin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte der Iran-Konflikt für zusätzliche Unsicherheit und damit für verzögerte Projektabnahmen gesorgt haben. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach unten, sieht den positiven Anlagehintergrund aber als intakt an./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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