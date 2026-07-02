Frankfurt, ⁠02. Jul (Reuters) - Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben die Anleger bei Bayer zugegriffen. Die Aktien stiegen in der Spitze ‌um 5,7 Prozent auf 51,80 Euro, den höchsten Stand seit August 2023. Sie ⁠waren damit ⁠Spitzenreiter im Dax. Nach dem wegweisenden Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit zugunsten von Bayer sehen die Analysten der Deutschen Bank ‌den Konzern auf einem guten ‌Weg. Der Fokus dürfte sich nun allmählich wieder auf die Fundamentaldaten und die ⁠Wachstumsstory in den Bereichen Crop und Pharma ‌verlagern, hieß es in ⁠dem Kommentar. Die Experten setzten die Bayer-Titel auf "Buy" von "Hold".

Der Pharma- und Agrarkonzern teilte am Donnerstag zudem mit, ‌sein US-Geschäft mit ⁠dem weit verbreiteten und ⁠umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Tochtergesellschaft bündeln zu wollen. Die Ausgliederung ist Teil eines im vergangenen Jahr vorgestellten Fünfjahresprogramms für die Agrarsparte Crop Science.

(Bericht von: Daniela Pegna. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)