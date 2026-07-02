Was bewegt die Aktie?

Der milliardenschwere Roundup-Sammelvergleich über rund 7,25 Milliarden Dollar ist inzwischen vollständig genehmigt, die finale Anhörung findet am 19. August statt. Damit sind weitere Klagen erst einmal begrenzt. Parallel bündelt Bayer zentrale Aufgaben rund um Produktion, Logistik, Preisgestaltung und Vertrieb des Glyphosatgeschäfts in der neu geschaffenen Einheit Ruvian.

Die Deutsche Bank reagiert darauf mit einer Hochstufung von Halten auf Kaufen und begründet dies damit, dass die bisherigen Rückstellungen für den Rechtsstreit ausreichend seien. Der finanzielle Effekt der Klagen gilt damit als weitgehend in der Bilanz abgebildet.

Charttechnik

Über die vergangenen Monate sind die Kursziele der Analysten von 30 bis 35 Euro auf zuletzt 60 Euro gestiegen. Die 60-Euro-Marke ergibt sich auch rechnerisch aus der 1,618-Extension der jüngsten ABC-Korrektur, ein weiteres Ziel liegt am alten Widerstand bei 66 Euro. Aktuell steht die Aktie bei 52 Euro und damit an einer starken Widerstandszone zwischen 52 und 54 Euro.

Martins Einschätzung

So positiv die Nachrichtenlage ist: Die Bewertung ist inzwischen deutlich höher als beim letzten vergleichbaren Hoch im April. Der Abstand zwischen Kursverlauf und Bewertung ist damit spürbar enger geworden, und genau das gefällt mir an diesem Niveau nicht. Auf dem aktuellen Kursniveau ist Bayer für mich deshalb kein Kauf mehr, auch wenn die mittelfristigen Kursziele weiter nach oben zeigen.