Agrarchemie- und Pharmakonzern

Bayers Glyphosat-Umbau schürt Hoffnungen auf eine Abspaltung

Reuters · 02.07.2026, 10:51 Uhr (aktualisiert: 02.07.2026, 12:45 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Bayer bündelt sein US-Glyphosatgeschäft in der neuen Gesellschaft Ruveon. Der Schritt soll das Geschäft flexibler machen und befeuert Spekulationen über eine mögliche Abspaltung von Unternehmensteilen, auch wenn Bayer betont, dass Ruveon Teil des Konzerns bleibt. Die Aktie legte nach der Ankündigung deutlich zu.