Agrarchemie- und Pharmakonzern

Bayers Glyphosat-Umbau schürt Hoffnungen auf eine Abspaltung

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Bayer bündelt sein US-Glyphosatgeschäft in der neuen Gesellschaft Ruveon. Der Schritt soll das Geschäft flexibler machen und befeuert Spekulationen über eine mögliche Abspaltung von Unternehmensteilen, auch wenn Bayer betont, dass Ruveon Teil des Konzerns bleibt. Die Aktie legte nach der Ankündigung deutlich zu.

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Das Bayer-Logo auf einem Hochhaus.
Quelle: Adobe.com/Bruno Coelho

Bayer bündelt sein umstrittenes und von Klagen überhäuftes US-Geschäft mit dem Unkrautvernichter Glyphosat in einer neuen Gesellschaft und schürt damit Hoffnungen auf eine Aufspaltung des Konzerns. Die neue Einheit mit dem Namen Ruveon werde das gesamte US-Geschäft mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter steuern, teilte Bayer mit.

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