Bericht: Volkswagen plant Umbau im Management

Berlin, ⁠02. Jul (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen räumt einem Medienbericht zufolge in seinem Management auf. Das Bonussystem ‌solle so verändert werden, dass mehr Leistungsanreize gesetzt würden, berichtete "Bild" am ⁠Donnerstag. ⁠So solle die Vergütung ab 2027 stärker an die individuelle Leistung gekoppelt werden, auch sollen Anreize für Einsparungen gesetzt ‌werden. Zudem solle ein ‌neues Bewertungssystem eingeführt werden. Ferner solle die Zahl der Managementpositionen reduziert ⁠werden. Statt weltweit 21.500 Managementpositionen ‌sollen es dann ⁠nur noch 16.000 sein.

Für kommende Woche ist bei Volkswagen eine Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der ein ‌weitreichendes ⁠Sparprogramm auf der Tagesordnung ⁠steht. Die Produktion in vier Werken steht auf der Kippe, weitere zehntausende Arbeitsplätze könnten wegfallen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)