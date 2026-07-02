KI-Infrastruktur-Aktie

Bloom Energy: Brookfield stockt den Rahmen auf 25 Milliarden

onvista · Uhr

Bloom Energy zieht kräftig an, nachdem Brookfield seinen Finanzierungsrahmen von fünf auf 25 Milliarden Dollar ausgeweitet hat. Das Geld fließt in den Bau von KI-Infrastruktur und unterstreicht die Rolle von Bloom Energy als schnellen Stromlieferanten.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Der Auslöser ist die Ausweitung der Partnerschaft mit Brookfield. Der bisherige Finanzierungsrahmen von rund fünf Milliarden Dollar steigt auf 25 Milliarden Dollar, eine Verfünffachung. Das Kapital für Bloom Energy stammt aus Brookfields 100 Milliarden Dollar schwerem KI-Infrastruktur-Fonds und ist für den Bau von KI-Rechenzentren bestimmt.

Dass Brookfield ein Viertel dieses Fonds für die Zusammenarbeit bereitstellt, zeigt, welche Bedeutung der Investor Bloom Energy beimisst. Nach einem Plus von rund zehn Prozent am Vortag legte die Aktie nachbörslich noch einmal zehn Prozent zu und dürfte um 330 Dollar in den Handel starten.

Charttechnik

Der vorherige Einbruch war kein fundamentales Problem, sondern ein Rebalancing-Effekt: Bloom Energy wechselte vom Russell 2000 in den Russell 1000, entsprechend lösten Fonds ihre Positionen auf. Nun kommt die Kaufdynamik der Russell-1000-Fonds hinzu. Die zuvor gesehene Schwankung von rund 100 Dollar nach unten könnte als Nächstes nach oben abgetragen werden, mit Potenzial in Richtung 400 bis 450 Dollar.

Martins Einschätzung

Energie bleibt das Nadelöhr des KI-Ausbaus. Bloom Energy kann sehr schnell und in nahezu beliebiger Größenordnung Strom liefern und zählt damit zu den Hauptprofiteuren dieses Wachstumsbereichs. Das erweiterte Brookfield-Engagement ist ein klares Zeichen, in welche Richtung es geht.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bloom Energy
Brookfield

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungsaktie
Nach dem Absturz halte ich die Rheinmetall-Aktie für günstiggestern, 15:37 Uhr · onvista
Nach dem Absturz halte ich die Rheinmetall-Aktie für günstig
KI-Software-Aktie
Palantir: Der Nvidia-Deal macht die Aktie wieder spannendgestern, 15:45 Uhr · onvista
Palantir: Der Nvidia-Deal macht die Aktie wieder spannend
IT-Beratung mit Übernahmeprämie
Nagarro: Nach diesem Angebot würde ich verkaufen29. Juni · onvista
Nagarro: Nach diesem Angebot würde ich verkaufen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Analyse zu KI-Investitionen
Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigtheute, 14:50 Uhr · onvista
Große KI-Gewinner in diesem Jahr
Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohntheute, 12:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen