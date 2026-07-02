Bloom Energy: Brookfield stockt den Rahmen auf 25 Milliarden

Was bewegt die Aktie?

Der Auslöser ist die Ausweitung der Partnerschaft mit Brookfield. Der bisherige Finanzierungsrahmen von rund fünf Milliarden Dollar steigt auf 25 Milliarden Dollar, eine Verfünffachung. Das Kapital für Bloom Energy stammt aus Brookfields 100 Milliarden Dollar schwerem KI-Infrastruktur-Fonds und ist für den Bau von KI-Rechenzentren bestimmt.

Dass Brookfield ein Viertel dieses Fonds für die Zusammenarbeit bereitstellt, zeigt, welche Bedeutung der Investor Bloom Energy beimisst. Nach einem Plus von rund zehn Prozent am Vortag legte die Aktie nachbörslich noch einmal zehn Prozent zu und dürfte um 330 Dollar in den Handel starten.

Charttechnik

Der vorherige Einbruch war kein fundamentales Problem, sondern ein Rebalancing-Effekt: Bloom Energy wechselte vom Russell 2000 in den Russell 1000, entsprechend lösten Fonds ihre Positionen auf. Nun kommt die Kaufdynamik der Russell-1000-Fonds hinzu. Die zuvor gesehene Schwankung von rund 100 Dollar nach unten könnte als Nächstes nach oben abgetragen werden, mit Potenzial in Richtung 400 bis 450 Dollar.

Martins Einschätzung

Energie bleibt das Nadelöhr des KI-Ausbaus. Bloom Energy kann sehr schnell und in nahezu beliebiger Größenordnung Strom liefern und zählt damit zu den Hauptprofiteuren dieses Wachstumsbereichs. Das erweiterte Brookfield-Engagement ist ein klares Zeichen, in welche Richtung es geht.